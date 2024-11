Ernesto Valverde y el Athletic están destrozados, inminente clausurazo del Real Madrid

No está hecho, no hay negociaciones, pero empieza a haber contactos y eso es algo que Ernesto Valverde y el Athletic Club no se esperaban del Real Madrid con respecto a Nico Williams. O lo que es lo mismo, el peor escenario para el club de San Mamés se está dando.

El aluvión soportado por el club bilbaíno durante el pasado verano con motivo de Williams, con toque vasco al Barça, fue enorme, lo que no esperaban Valverde y compañía es que la deficitaria situación deportiva del equipo capitalino los hicieran meterse como otro pretendiente más del extremo rojiblanco. Y, sin embargo, el Madrid ya lo es.

Salidas en Madrid y posibilidades

Vaya por delante en este asunto que el campeón de LaLiga EA Sports está oficialmente está interesado en Nico, lo cual ya de por sí es un inconveniente para el Athletic. Dicho lo cual hay que decir que sí, este interés merengue está sujeto a otras variables que quizá no se den, como son la salida de jugadores importantes de Chamartín, pero la irrupción de los de Concha Espina es un hecho.

De un lado, se dice que el Madrid quiere hacer caja con Rodrygo Goes o que teme la salida millonaria de Vinicius Júnior, el cual, a su vez, empieza a estar discutido en el Bernabéu. También que Endrick, Brahim y/o Arda Güler tal vez sean objeto de debate sobre su salida, qué decir de Ceballos o Tchouameni; sea como fuere, el hecho contrastado es que, por algún motivo, el Madrid puede hacer hueco en su plantilla y puede necesitar talento en ataque, y están pensando en Nico como fichaje.

El mayor problema de los merengues

Asi, una cosa está clara para Valverde y el Athletic Club, el Madrid no es el Barça en lo económico y, llegado el caso, si de dan algunas de las causas citadas, los de la capital de España pueden ir al banco sin despeinarse para abonar los 60 millones de euros de la cláusula del jugador pamplonés. Y eso es peligroso.

Por otro lado, hay un elemento extra que también inquieta en la catedral y es el hecho de que el Madrid querría introducir talento patrio en su plantilla ante las críticas por tener cada vez menos futbolistas españoles en su equipo, y qué mejor manera que fichar a uno de los mejores en La Roja.