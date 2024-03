Es el gran señalado en Chamartín y se la jugará con Brahim para acompañar a Vinicius en la Champions

El duelo liguero entre Real Madrid y Athletic de Bilbao llega marcado por una importante ausencia que sufrirá el conjunto de Carlo Ancelotti. Con Vinicius fuera del equipo por culpa de la acumulación de tarjetas amarillas, los de Chamartín reciben a uno de los equipos más complicados del campeonato liguero. En este sentido, y con los cuartos de final de Champions en el punto de mira, el choque ante los leones se presenta como una oportunidad definitiva para Brahim Diaz y Rodrygo Goes, que se disputen la titularidad ante el City.

Rodrygo, tan favorito como señalado

A priori, lo normal sería que, ante el Manchester City, Rodrygo fuera de la partida junto a Vinicius y Jude Bellingham. Sin embargo,las últimas actuaciones del brasileño en el Real Madrid (no con Brasil, donde brilló ante España) han dejado mucho que desear, donde hace mucho que no brilla como hacía las pasadas temporadas. En este sentido, en el madridismo ya han aparecido las primeras dudas sobre el ex del Santos que tiene en el Athletic de Bilbao, la oportunidad de demostrar que no ha perdido el toque y que sigue siendo un galáctico.

Por su parte, el otro gran culpable de que las dudas se ciernan sobre Rodrygo, es Brahim Díaz, el internacional marroquí ha demostrado que aprovecha al máximo cada una de las oportunidades que le brinda Carlo Ancelotti y lo hace con un rendimiento sustancialmente superior al de su compañero y competidor, Rodrygo.

Además, numéricamente, las estadísticas de Brahim son mejores que las de Rodrygo. Y es que, pese a que el brasileño suma 13 goles y 8 asistencias y el marroquí acumula 9 tantos y 4 pases de gol, la realidad es que Rodrygo lo ha hecho en prácticamente el doble de minutos. Participando en un gol cada 139 minutos, mientras que Brahim hace lo propio cada 117 minutos.

Así pues, con el tercer puesto en la ofensiva del Real Madrid en el aire, todo se decidirá en el duelo entre Real Madrid y Athletic de Bilbao, donde, ante la ausencia de Vinicius, lo normal es que los dos competidores para tener esa tercera plaza, compartan once inicial y tengan las mismas oportunidades para demostrar a Carletto que son la mejor opción para ser de la partida ante el Manchester City.