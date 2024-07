Es oficial: jugará la 13° temporada en el Real Madrid y atenúa la salida de Tony Kroos

Luka Modric continuará en el Real Madrid y jugará hasta los 39 años. El club ha confirmado la renovación del croata, evitando así la doble despedida dolorosa de los dos jugadores que dominaron el centro del campo blanco durante la última década, tras la retirada de Toni Kroos.

Modric extendió su contrato por un año más, prolongando su carrera como madridista hasta junio de 2025. Esta será su decimotercera temporada con el equipo blanco, desde su llegada en el verano de 2012 bajo la dirección de José Mourinho.







La posible salida de Luka fue tan palpable que durante toda la temporada pasada recibió ovaciones en los estadios, como si se tratara de un tributo de despedida. Sin embargo, el croata contará con un año más para añadir más éxitos a su espectacular palmarés de 26 títulos con los " merengues”: incluyendo 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. El estratega disputó 534 partidos con el club blanco y marcó 39 goles hasta la fecha.

Luka Modric y Florentino Pérez acordaron la renovación tras el excelente desempeño del jugador en el sprint final de la temporada. La disposición absoluta del croata de seguir disfrutando en lo que considera el "mejor club del mundo" también fue determinante, así como la decisión de los dirigentes blancos de mantener la estructura del equipo campeón tras la salida del alemán.

Carlo Ancelotti había expresado su deseo de retener al menos a uno de los dos jugadores durante las últimas semanas en Valdebebas.





Another year

Another history written

Luka Modrić "2025" pic.twitter.com/EsDlE5mJoZ — Salma (@salModric) July 17, 2024





No le faltaban ofertas

Modric había estado considerando su futuro durante algún tiempo, con varias ofertas sobre la mesa, incluida una que llegó desde su país natal, por parte del Dinamo de Zagreb. El año pasado, Arabia lo tentó con una oferta de 100 millones de euros, pero la prioridad del croata siempre fue seguir en Madrid. Sin embargo, Modric no quería renovar por renovar; quería asegurarse de que aún podría ser importante para el equipo. Aunque es cierto que la temporada pasada no jugó tanto como esperaba, demostró en la recta final que sigue siendo un jugador clave en el engranaje del multicampeón europeo.





Capitán en busca de la séptima Champions

Con la salida de Nacho, Modric se convertirá en el primer capitán del equipo blanco, por delante de Carvajal. Además, tanto él como Dani Carvajal tienen la oportunidad de establecer un récord histórico en el mundo del fútbol. Con seis Champions ya en su haber, igualando a Gento, ganar una más esta temporada los convertiría en los primeros en la historia en alcanzar las siete Copas de Europa.