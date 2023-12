Esto de Raphinha indignará: el top-3 de Guardiola pudo ir al Barça con Gundogan en vez del brasileño

El FC Barcelona pagó al Leeds United por el fichaje de Raphinha algo más de 58 millones de euros, una enorme cantidad de dinero que bien pudo ir destinada a otro fichaje y otro futbolista, por entonces top-3 del Manchester City y un jugador de una enorme calidad. Es verdad que el jugador en cuestión optó al final la temporada pasada por el retiro dorado en Arabia Saudí, pero su mera mención en tiempos en que el brasileño no convence ha hecho que más de uno en can Barça se indigne.

Gran precio, enormes expectativas y rendimiento inesperado

Mucho luchó el Barcelona el fichaje del internacional con Brasil, sin embargo en estos momentos se le achaca que su capacidad de desborde es demasiado limitada, pero no solo eso, también que su acierto de cara al gol es bajo. Es más, hay quien se acuerda de Ousmane Dembélé en esa posición o no entiende las suplencias del Lamine Yamal, un jugador más dotado para romper en el uno contra uno, pero sea como fuere el nombre de Riyad Mahrez ha surgido en medio para poner en más apuros al jugador de la canarinha.

Y es que apuntan a que, por la cifra pagada por el actual futbolista del Barça, el City habría soltado al jugador argelino, el cual, además, en su última temporada a las órdenes de Pep Guardiola fue perdiendo fuerza en el equipo skyblue. De ahí que terminara fichando por el Al-Ahli Saudí de la Saudi Pro League en la campaña pasada. Ahora bien, pudo venir, según cuentan estas voces, junto a Gundogan a la ciudad condal e incluso antes.

Recordemos que el futbolista sudamericano es cinco años más joven que el ex del City, pero el jugador del Al-Ahli ha sido uno de los grandes jugadores de banda de la Premier League en la última década, sirviendo tanto para el desequilibrio, como la para la asociación y el gol, y hay quien ve en esta opción algo muy superior a lo que obtuvo el Barça con el fichaje del Leeds United y cuya edad no habría sido un obstáculo, a tenor de los fichajes del jugador alemán y Robert Lewandowski.