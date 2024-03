Explota la situación de João Félix: cerrojazo de Deco a Simeone y Mendes con final durísimo de Xavi

Ya veníamos contando en Don Balón que las cuentas no salían en can Barça con los dos ‘joãos’, y eso pese a que el club ha dado margen a sendos internacionales con Portugal para que se ganasen el derecho al esfuerzo económico cuando las fuerzas financieras son escasas, pero así como Cancelo sí ha convencido y se va a luchar su fichaje al Manchester City hasta el final, el Atleti ya tiene pleno convencimiento de la decisión culé con respecto a João Félix.

Una cantidad inaccesible por un jugador que vale menos

Nadie va a poner en duda la calidad de João Félix a estas alturas, lo que no termina de convencer al Barça y que hace que el jugador cada vez se devalúe más es que ese talento sale de forma demasiado esporádica como para ser considerado a día de hoy un jugador top, que no lo es. Y no lo es porque pese a las oportunidades que ha tenido, y no solo en el Atleti y el Barça, también en el Chelsea, no tiene números de tal cosa.

Tengan en cuenta que Atlético de Madrid, que quiere quitarse al futbolista de encima, no va a ceder por un jugador del que se arrepienten pero por el que pagaron 126 millones de euros al Benfica, y por tanto su labor en este asunto, al de la entidad colchonera, es tratar de recuperar al menos un porcentaje de ese fichaje, uno que para el Barça es inasumible por un jugador que está lejos de prometer 25 goles por temporada (esta temporada apenas sí lleva 8 tantos y 5 asistencias, mientras que en sus cuatro campañas de rojiblanco ha hecho 34 goles en total). Con eso, para Deco está claro, es más, poco menos que se lo ha comunicado a Jorge Mendes: no van ni a intentar bajar los 80-75M que pide el Atleti por el luso, por esa cantidad en estos momentos necesitan certezas absolutas.

¿Y el míster?

La duda estriba ahora en qué va a hacer Xavi Hernández hasta final de temporada, en si lo pondrá en San Mamés ante el Athletic este domingo, de si va a seguir siendo titular cuando esté disponible en la banda izquierda, de si João merece quitarle el puesto a Ferran Torres, de si Pedri, con Christensen, De Jong y Gundogan asentados en la medular, puede ocupar su sitio en el once como cuarto mediocampista caído a izquierda, de si, en suma, merece la pena dar más bola hasta final de temporada a un jugador con el que no cuentan para la 24/25. Sí, quizá empiece a contar menos en el grande de LaLiga EA Sports.