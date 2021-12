Ferran Torres, el nuevo Kun Agüero culé: 2 galácticos, en la recámara

Cuando los peores presagios con la dolencia coronaria de Sergio Kun Agüero se cumplieron, el Barça se puso manos a la obra para tratar de dar más goles a un equipo necesitado de esa suerte crucial y que les es esquiva en Can Barça. Y es que los resultados no terminan de llegar pese a que el equipo ha mejorado notablemente en su puesta de largo y solo la inclusión de un anotador podrá, creen en Can Barça, intensificar la capacidad de un equipo herido. Pues bien, el preferido está elegido, es Ferran Torres, aunque el Barcelona se guarda dos nombres en la recámara.

Pensarán que el jugador del Manchester City no es un nueve al uso, ni siquiera un delantero como tal, sino más bien un jugador de banda, habilidoso e incisivo con el don del gol en la mente, pero el futbolista skyblue, por lo mostrado en Valencia, en el Etihad Stadium y con la Selección Española de Fútbol, es un auténtico exponente de la filosofía del Barça, esa que bebe de Johan Cruyff y que intensificó hasta el extremo Pep Guardiola. Esa que quiere recoger Xavi.

Incluso el City y el Barça ya han llegado a un acuerdo con respecto a las cifras, que podrían rondar los 55 millones de euros más 10 en variables que el Barcelona pretende abonar en diferentes cuotas y gracias a la venta de varios futbolistas, que le darán más margen en lo económico tanto en calidad de traspaso como cuando libere altas fichas, como las de Samuel Umtiti o la de Philippe Coutinho. El fichaje debería concretarse en enero, con la máxima urgencia.

Pero más allá de que este plan, aún no concretado, tiene fisuras, como son la posible imposibilidad de vender al francés y al brasileño, el Barça, que necesita un refuerzo en ataque, tiene dos nombres como ‘planes B’ a explorar, que no son otros que Edinson Cavani y Pierre Emerick Aubameyang. Ambos son goleadores contrastados, posiblemente más que el español del City, sin embargo carecen de la capacidad de Ferran para la polivalencia. Con todo, el problema con el futbolista del United y el del Arsenal son sus respectivas fichas, muy altas y que tendrían que abaratar para arribar a la Cuidad Condal. Aún así, las negociaciones avanzan en las tres direcciones y, de esta forma, el cuebrón sobre el delantero del Barça de cara al mercado, que ha ido desde Raheem Sterling a Erling Haaland, pasando por los citados e incluso Anthony Martial, ya se acerca a su final.