Ferran y Ziyech, la mejor noticia para Joan Laporta: en enero, viable

La llegada de Xavi Hernández al banquillo blaugrana llenó de júbilo tanto el vestuario como el Camp Nou, pero ese estado de ánimo se ha ido minando conforme el equipo ha vuelto a mostrar una imagen de lo menos esperanzadora. Precisamente esa dubitativa dinámica ha llevado a Joan Laporta a otear el panorama europeo de cara a reforzar el equipo en enero y ahora el presidente ha recibido una noticia por parte de Ferran Reverter, CEO de la entidad, que permitirá cumplir con ese deseo: el Barça tiene dinero para fichar en invierno.

A pesar de que sonaba remoto poder realizar alguna contratación en dicho periodo, Laporta y Xavi han estado sondeando varios nombres en la agenda como posibles incorporaciones a realizar próximamente, pero por ese factor económico esos deseos han ido perdiendo fuelle… hasta ahora. La situación parece haber dado un giro de 180º en la Ciudad Condal y, dado que Guardiola ha ratificado su plena confianza en Sterling, son otros dos los futbolistas que cuentan con más papeletas para llegar al Camp Nou próximamente: Hakim Ziyech y Ferran Torres.

Goal ha recogido estas palabras de Reverter que tantos meses llevaban esperando escuchar por parte de las altas esferas, sobre todo porque la situación deportiva del equipo es sumamente preocupante a día de hoy y las continuas lesiones de Dembélé y Ansu Fati precisan la incorporación de pólvora ofensiva: “Cuando se abra el mercado, el Barça debe estar allí y va a estar allí. El club podrá fichar, en invierno y en verano”.

Evidentemente estas palabras han supuesto un motivo de alegría en Can Barça ya que Xavi se estaba haciendo a la idea de no poder reforzar su vestuario en enero. Eso sí, Reverter también ha afirmado que las llegadas que se puedan producir en enero están supeditadas a la situación económica del club, que a la vista queda que no es la más brillante de los últimos años.

En este sentido, Ferran y Ziyech parecen ser los dos futbolistas que encabezan esa lista de opciones del técnico barcelonés, pero solamente uno podría aterrizar en el equipo en el mercado invernal dadas esas trabas económicas… y varios medios han apuntado que el negocio podría certificarse en calidad de préstamo, pero City y Chelsea aún no han dado luz verde a esa posibilidad.