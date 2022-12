Fin de Hazard a Bélgica y al Madrid: saldría en verano, tiene destino

“Si el Real Madrid me dice en verano que tengo que irme, lo aceptaré. En verano es posible que me vaya, en invierno, imposible. Tengo un año más de contrato y es decisión del club”, decía por entonces Eden Hazard en una entrevista concedida al diario Marca. Eso fue antes del Mundial de Qatar, justo antes de marcharse con Bélgica. Ahora, tan solo un mes después, Los Diablos Rojos han sido eliminados en fase de grupos del torneo, el ex del Chelsea ha decidido retirarse de la selección y quizás en seis meses finalice su etapa como futbolista del Real Madrid.

Según informa el diario francés L’Equipe, Eden Hazard estaría meditando dejar el club en verano si de aquí a final de temporada no logra tener más minutos con Carlo Ancelotti. Además, el medio galo afirma que el futbolista belga ya habría elegido cual sería su próximo destino después del Real Madrid y ha escogido marcharse a la MLS.

Así pues, cuando se reanude la competición el 30 de diciembre, Eden Hazard podría estar empezando a vivir sus últimos seis meses como futbolista blanco. Tras cuatro temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid, restándole aún un año de contrato, y con 31 años a sus espaldas, el futbolista belga podría estar muy cerca de abandonar el fútbol europeo y marcharse a comenzar una nueva aventura a la MLS donde coincidiría con jugadores como Garteh Bale, Chiellini, Riqui Puig y quizás, y solo quizás, con Luis Suárez, Leo Messi y Sergio Busquets.

Muy difícil lo tendrá Eden Hazard para convencer en seis meses a Carlo Ancelotti y Florentino Pérez para continuar. En estos cuatro años como jugador del Real Madrid ha disputado exactamente el mismo número de partidos oficiales que encuentros se ha perdido por lesión, 72, además solo ha podido anotar 6 goles entre todas las competiciones y ni con Karim Benzema lesionado ha podido hacerse un hueco en el once del técnico italiano.

En el Real Madrid esperaban que el Mundial de Qatar recuperase su mejor versión o por lo menos que cogiese algo de ritmo para ayudar al equipo en este segundo tramo de la temporada, pero en los dos primeros partidos de la fase de grupos fue sustituido al minuto 60 y en el tercero fue suplente. Roberto Martínez siempre ha confiado en él, pero, también se ha dado cuenta de que las lesiones han echado a perder al mejor Eden Hazard. A día de hoy cada vez resulta más difícil pensar que recuperará el nivel del Chelsea y su salida del conjunto blanco parece inevitable.