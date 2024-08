Flick alucina con Deco y su despropósito: Lenglet y Ansu Fati por delante de Dani Olmo para Valencia

A pocos días para que el Barcelona se enfrente al primer partido de liga con una complicada visita a Mestalla ante el Valencia, Hansi Flick todavía no conoce cuáles serán los jugadores de los que dispondrá en su estreno liguero. Un partido que, si ya era importante de cara a comenzar con buen pie en LaLiga, el hecho de haber perdido en el Gamper obliga, todavía más a los culés, a levantar el vuelo y sacar tres puntos de Valencia.

Sin embargo, desde la dirección deportiva no se lo están poniendo nada fácil a Flick, pues, a pocos días para que comience el partido, todavía no sabe si dispondrá de jugadores importantes como Íñigo Martínez o el gran fichaje del verano, Dani Olmo, que todavía no ha sido inscritos en LaLiga. Un caso totalmente contrario al de otros jugadores absolutamente descartados como lo son Ansu Fati o Clément Lenglet, los cuales sí que lo tienen todo en regla para formar parte del equipo en Mestalla.

Deco, a solucionar la papeleta en tres días

La realidad es que Flick no está dispuesto a ver como no tiene su plantilla al completo para el inicio de liga por culpa de cualquier aspecto que no sea deportivo o físico, de modo que no tener a su disposición a dos jugadores tan importantes para él, como lo son Íñigo Martínez y Dani Olmo, es algo que Deco no puede permitir. Especialmente cuando se ha hecho el esfuerzo por jugadores que, ahora mismo, están muy lejos de contar con un rol importante en la plantilla, como lo son Ansu y Lenglet.

Por otro lado, con Lewandowski y Gündogan, renqueantes, tras sus respectivos problemas físicos surgidos ante el Mónaco en el Gamper, la importancia de contar con Dani Olmo es mayor, pues el español puede ser clave para suplir la baja de cualquiera de los dos ejerciendo, o bien de falso nueve, o de interior adelantado.

Así pues, en pocos días Deco deberá arreglar el despropósito de las inscripciones y el Barça. Y es que, para que Flick pueda trabajar y llevar al equipo a lo más alto, es fundamental que tenga su plantilla al completo y a su disposición, cuanto antes mejor.