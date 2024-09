Flick apura a Ansu Fati; una mala llega desde la Alemania: el sustituto de Nico Williams dijo que no

La negativa de Nico Williams a Can Barça cayó como un balde de agua fría a la dirigencia blaugrana que estaba con toda la confianza de concretar el pase de uno de los mejores amigos de Lamine Yamal. Esto no sucedió al final por distintas cuestiones, pero el tapado de la Eurocopa no lo es todo para el Barça, también hay delanteros para tomar en cuenta y algunos no solo juegan en LaLiga. Tal como es el caso de Kingsley Coman, extremo del Bayern Múnich.

El francés pasó que pasó por la Juventus y el Paris Saint-Germain ha ido recolectando títulos en su carrera y apareciendo en los momentos decisivos, y no es para menos. En Cataluña buscan a alguien con características parecidas a las de Nico Williams, pese a que Hansi Flick no le falte armas por el momento en el aspecto ofensivo. Sin embargo, la desilusión parece acercarse tras la última información sobre Coman y el contexto al que quisiera llegar. La Premier League se antepone, esta vez, en los planes culés.

Coman como culé

Durante el mercado de traspasos se activaron rumores y especulaciones con respecto al delantero que encajaría en el Fútbol Club Barcelona. Y sin ni un caso concreto, uno de los nombres que más fuerte sonó fue el de Kingsley Coman. El del Bayern Múnich, ante la baja de Nico Williams, era el elegido para ocupar el sector izquierdo, pero todo está lejos de ser cierto.

La Premier tienta al francés

Al parecer, al francés ya no le cautiva la idea de ponerse bajo las órdenes de Hansi Flick y marcar un precedente en el cuadro blaugrana. La información que maneja el diario ‘As’ es que el foco del ex PSG habría cambiado drásticamente, precisamente de liga. Resulta que la Premier League está en sus principales planes para aterrizar allí, aunque no se confirmó el equipo con el que quiere jugar.

Lo que tiene Flick actualmente

No se tiene más detalle sobre el siguiente paso de Coman, lo que sí es un hecho es que Hansi Flick cuenta con variantes, aunque la temporada es larga y se viene la Champions League. Por el momento, el técnico alemán tiene a su favor hasta tres extremos naturales como lo son Raphinha, Lamine Yamal y Ansu Fati. Cabe precisaer que Ferrán Torres también puede ocupar ese rol.