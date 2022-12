Florentino aparta a Haaland: Endrick no es el único, habrá otra perla

Vinicius, Júnior, Fede Valverde, Rodrygo Goes, Eder Militao, Aurelian Tchouameni, Eduardo Camavinga, Endrick (allá por 2024, si termina de concretarse su fichaje) y Jude Bellingham conforman no solo los deseos sino también los planes de futuro del Real Madrid, que quiere construir las próximas temporadas en torno a estos talentos, de los que el brasileño y el inglés deben ser las últimas piezas de un puzzle que encaja y donde Haaland ya solo es accesorio, no prioritario.

Y sí, dado que el Real Madrid estrecha ya el cerco entre ellos y Palmeiras por la joya de 16 años, el objetivo, una vez se certifique el fichaje del futbolista de Verdão, será ir a por el jugador del Borussia Dortmund, el cual, según ha podido saber Don Balón, hoy por hoy está muy por delante en la casa blanca de un hipotético interés en Erling Haaland. De hecho, la apuesta por el jugador sudamericano poco menos que corta la del noruego.

Por cerrar el capítulo Haaland en el futuro inmediato del club, es decir, ese que va desde 2023 a 2024, con dos temporadas por medio, la apuesta por el futbolista de Brasilia responde a que los informes sobre el escandinavo indican que está muy contento en Inglaterra y no piensa, por ahora, cambiar de aires, lo que incluye imponer su cláusula de salida (de entre 180 y 200 millones) sobre el Manchester City en junio de 2024. Es posible que quiera hacerlo en 2025, pero ese horizonte es demasiado lejano para el gigante de LaLiga como para hipotecar su futuro.

Tengan en cuenta, además, que sustituir a jugadores como Luka Modric, Karim Benzema o Toni Kroos no es una tarea fácil. Se ha conseguido con Casemiro, mediante Tchouameni, se tratade hacer lo propio con Camavinga, y Endrick pretende ser el recambio de Benzema; sin embargo Jude Bellingham, a diferencia del jugador de Palmeiras, ya llegaría en 2023 para ganarse un puesto en el once, empezar a desplazar al croata y al alemán e ir asentando una medular de mucho recorrido en el tiempo. En esta línea, con Vinicius y Rodrygo como escuderos, se piensa en Concha Espina que el enorme talento de Endrick pueda explotar en poco tiempo y así completar el círculo de una transición que apunta alto. El 2x1 ilusiona en el Santiago Bernabéu.