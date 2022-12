Giro con Leão: Premier, LaLiga y Maldini mira al verdugo de La Roja

Rafael Leão es mucho mejor jugador de lo que Portugal, por ahora, le permite mostrar. El futbolista luso, perteneciente al AC Milan, está jugando poco en el Mundial de Qatar sin embargo está en la agenda de varios de los clubs más importantes del mundo, como el Real Madrid, el Chelsea, el United o el PSG. Por eso el AC Milan, con Paolo Maldini a la cabeza, que sabe de su nivel, le ha hecho un ultimátum sobre su renovación, uno que llega con la amenaza de un sustituto: el verdugo de La Roja.

Tal y como resalta en sus principales informaciones Calcio Mercato, el jugador portugués, que acaba contrato en junio de 2024, tiene sobre la mesa una oferta de renovación de su club que dispararía su sueldo actual, cercano a 1,4 millones de euros, hasta los 7 millones de euros, una mejora muy sustancial que daría al joven futbolista portugués las llaves del proyecto rossoneri, sin embargo, el jugador calla y eso hace dudar al club italiano, que quiere una respuesta.

En base a ello, el medio de comunicación transalpino informa que la propuesta milanista tiene fecha de caducidad, ya que no quieren perder dinero con el punta y, de no renovar, intentarían venderlo a uno de esos pretendientes en el próximo mercado de fichajes veraniego o incluso en enero, en el invernal. Saben que por ahora pueden poner un precio de tres cifras y que eso les permitiría hacerse, por lo menos, con uno de sus objetivos, el marroquí Hakim Ziyech, con contrato en Londres (Chelsea) hasta 2025.

Por tanto, la pelota está en el tejado del futbolista luso, que además ve como varios de los clubs interesados en hacerse con sus servicios empiezan a llenar el espacio de sus delanteras, con los blues fichando a Christopher Nkunku, los parisinos tratando de renovar a Leo Messi y el Madrid cercando a la joven perla brasileña Endrick (que no se incorporaría hasta 2024). Dicho lo cual, si nada cambia, el Milan en enero se impacientará y pedirá una resolución, que de no llegar abriría a una venta prematura en próximas fechas o ya en verano. Lo que sí está claro, como señala el mass media, es que el siete veces campeón de Europa no quiere repetir los casos de Donnarumma, Calhanoglu o Kessié, que se fueron gratis al dejar finalizar sus contratos, así que el compañero de Cristiano Ronaldo en Portugal debe decidir.