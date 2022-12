Florentino revive el calvario de Neymar y Mbappé: terror en Chamartín

Nadie en el seno del Real Madrid pero sobre todo dentro del círculo cercano a Florentino Pérez ha ocultado nunca que el club blanco, a través de su presidente, quiso fichar a Neymar Júnior a toda costa antes de que lo hiciera por el FC Barcelona, incluso hubo una tentativa tiempo después, ya con el brasileño en el PSG, cuando Barça y Madrid trataron de acercarlo a sus causas hace unas pocas temporadas. No fue el único desenlace negativo para Florentino. El ‘no’ de Kylian Mbappé este pasado verano fue aún más doloroso para al mandatario, y estas pocas negativas causan terror con Jude Bellingham, el nuevo gran objetivo del Real Madrid.

Porque en cuanto se fija una meta en el Madrid del presente y el club pone a toda su maquinaria a trabajar en ese objetivo, también su potencia mediática, poco menos que no se acepta un negativa del futbolista deseado, ya que supone una desilusión enorme en un club de una magnitud sinigual. Y sí, Bellingham es el nuevo galáctico en mente del aficionado medio blanco, también de la directiva. Y sí, el inglés está cerca del Madrid, pero la posibilidad de que se esfume su contratación en el mercado de fichajes causa pavor en Chamartín.

Una vez conocido el jugador a por el que irá el Madrid, ya no cabe virar el rumbo o errar el tino: los de Concha Espina deben ganar al resto de competidores por el astro en cuestión y engordar la lista de grandes fichajes realizados por el presidente. Con todo, ni Erling Haaland es blanco, ni Kylian Mbappé mete goles en el Santiago Bernabéu, ni Neymar Júnior levanta a la grada del coliseo blanco con sus filigranas: todos ellos son fallos de la maquinaria merengue y de Florentino Pérez.

El club catorce veces campeón de Europa cierra filas en torno a la idea de vestir de blanco a Bellingham el próximo verano, trabaja en esa dirección y no deja que nada se filtre ni remotamente desde la entidad con respecto a la operación; y, con todo, tampoco nadie en el club blanco niega que a estas alturas sería una honda decepción no hacerse con el futbolista del Borussia Dortmund. Además, esta vez sí lo necesitan: Kroos duda con su renovación y Luka Modric no será eterno.

Entonces, ¿cuál es el problema? El Liverpool, el United, el Chelsea y sus respectivos deseos de hacerse con el mediocampista. Veremos quién gana esta batalla.