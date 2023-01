Florentino condena a Carvajal y elige al verdugo del Barça como relevo

No cabe ninguna duda de que Florentino Pérez ha sabido llevar a cabo a las mil maravillas un proceso natural de renovación en la plantilla del Real Madrid durante los últimos años. Con incorporaciones como las de Rodrygo, Vinicius y Endrick, el conjunto español se aseguró un relevo generacional para la línea ofensiva. De igual manera, ocurrió con Valverde, Camavinga y Tchouameni en el centro del campo. Y, en defensa, nombres como los de Mendy o Militão, fueron los encargados del cambio.

Sin embargo, hay una posición en concreto, la del lateral derecho, que no ha visto la llegada de ningún refuerzo de garantías para relevar a un Dani Carvajal que, a sus 31 años de edad, no está rindiendo a un buen nivel durante la presente temporada. Es por ello por lo que, según informa OK Diario, Florentino Pérez habría puesto su punto de mira en uno de los protagonistas del Inter de Milán en la eliminación del FC Barcelona de la Champions League, como lo es neerlandés de 26 años de edad Denzel Dumfries.

Deportivamente hablando, no cabe ninguna duda de que la opción del futbolista nerazurro sería una buena incorporación para el Real Madrid, ya que, como comentamos, añadiría una competencia más que necesaria para un Dani Carvajal que en la actual plantilla no cuenta con un competidor real por el puesto, teniendo en cuenta que ni Lucas Vázquez ni, especialmente, Álvaro Odriozola acaban de convencer a Ancelotti. Asimismo, por características futbolísticas Dumfries se podría adaptar a las mil maravillas al esquema de juego del Madrid, ya que el neerlandés es un perfil de jugador muy parecido al propio Carvajal, siendo ambos dos laterales con grandes capacidades físicas y que se desenvuelven muy correctamente tanto en ataque como en defensa.

Por su parte, a favor de la entidad presidida por Florentino Pérez también juega la delicada situación económica que atraviesa el Inter de Milán y que podría obligar al conjunto italiano a tener que malvender varios de sus jugadores más importantes para cuadrar el balance económico. Por lo pronto, la opción de que Dumfries pueda recalar en el Santiago Bernabéu podría resultar mucho más factible de lo esperado, poniendo en serios problemas a Dani Carvajal.