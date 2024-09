Florentino debe buscar otro lateral: Ancelotti, debastado; Alexander-Arnold y la razón que lo aleja

Cuando un futbolista pasa por su mejor momento y es por mucho el más codiciado de Europa, los caminos conducen al Real Madrid. Ocurrió en esta temporada con Kylian Mbappé, en su momento con Cristiano Ronaldo y sin más allá, con Vinicius. Estos jugadores tienen en común que son especiales y si bien el portugués ganó todo lo que pudo con el cuadro merengue, los otros están en proceso de hacerlo. Florentino Pérez, por su parte, no quiere quedarse corto y darle lo que se merece a alguien que está en la mira desde hace un tiempo: Trent Alexander-Arnold.

El lateral derecho del Liverpool es una de las caras más representativas del equipo de Anfield, creció en las canteras, pasó por las categorías respectivas, hasta que le tocó la hora de jugar en el primer equipo. Lleva nada más que veinte años en la institución de Liverpool y ha sabido ganar títulos puntuales, entre los más importantes, la ansiada Champions League, que demandó más del esfuezo necesario. Ahora, los caminos quizás conduzcan al inglés a Chamartín, pero un exfutbolista 'red' habló fuerte y claro sobre las verdaderas ambiciones del defensor y que no es necesariamente ir a un club que ya tiene la certeza de levantar múltiples títulos.

El inglés no es para el Madrid

El exfutbolista, Glen Johnson, salió a hablar sobre el perfil que tiene Alexander-Arnold y la razón por la cual no jugará en otro equipo que sea el Liverpool. El ex del cuadro ‘red’ dio fe de que el lateral “es un chico local y no se marcharía en malos términos. Lleva 20 años en el club y ha sido profesional”. Asimismo, aseveró que “Trent terminará su carrera en el Liverpool”.

En Valdebebas todo es fácil

Johnson no se quedó callado e incluso fue más punzante cuando se refirió a que en Real Madrid es mucho más sencillo ganar títulos, a diferencia del Liverpool. “Si vas al Real Madrid, tienes trofeos asegurados”, exclamó. Además, complementó su idea de que el inglés es de asumir retos, por lo tanto, adicionó que para Trent nunca será una “cuestión de dinero”.

Alexander-Arnold en Anfield

El nacido en Liverpool tiene a en su espalda 316 partidos jugados, 19 goles y 83 asistencias. Tiene en la bolsa 25.573 minutos y va por más, Arne Slot lo considera indispensable y en este curso sigue siendo pieza vital. En cuanto a los títulos fue capaz de hacerse con 8: Champions League, Mundial de Clubes, Premier League, Supercopa de Europa, FA Cup, Supercopa de Inglaterra y 2 Copas de la Liga.