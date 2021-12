Florentino, feliz: Modric casi KO, pero una firma top es inminente

Florentino Pérez lleva varios meses tejiendo el futuro proyecto merengue y la llegada de Kylian Mbappé a Chamartín se ha postulado como el máximo exponente esperanzador de cara a los éxitos del club en los próximos años. Para más inri, el cambio de chip de Vinícius Júnior ha supuesto una gran alegría para el Real Madrid ya que el brasileño, a pesar de las dudas generadas durante sus primeros cursos en Concha Espina, ha dado un paso adelante en el momento menos esperado y a día de hoy es uno de los pilares sobre los que se sustenta el proyecto blanco.

No obstante, aunque el sudamericano y el francés son las dos perlas sobre las que Florentino quiere establecer un equipo de ensueño que recupere el prestigio en Europa la próxima temporada, Toni Kroos ha entrado en escena para brindar otro motivo de alegría al presidente y a los aficionados blancos: el alemán está decidido a terminar su carrera en el Real Madrid, según ha afirmado su representante, Volker Struth, en las últimas horas.

El centrocampista alemán, junto a un Luka Modric que parece estar viviendo sus últimos meses en Chamartín dado que su contrato acaba en 2022, lleva siendo uno de los jugadores que mejor rendimiento ha ofrecido en Madrid durante la última década y junto al croata y Casemiro ha formado un trivote en el centro del campo que ha dominado incuestionablemente en Europa. La marcha -casi irrevocable del balcánico supone una gran pérdida, pero Florentino tiene en Kroos el motivo perfecto para dejar de lado la marcha del '10'.

Es cierto que la vinculación de Kroos con el club se extiende hasta 2023 y son varios los equipos que le han tirado la caña en los últimos meses para tratar de convencerle y cerrar su fichaje, pero el interés del futbolista únicamente mira a seguir perteneciendo a la disciplina merengue y continuar haciendo historia en Concha Espina en un nuevo proyecto, algo que conllevaría una renovación inmediata con el conjunto blanco.

Aunque el propio futbolista aún no ha esclarecido públicamente su deseo de futuro, su agente ha despejado muchas de las dudas que estaba zarandeando a Florentino y Ancelotti atendiendo que Kroos, a pesar de sus 31 años, sigue ofreciendo un nivel sumamente destacado con la elástica merengue: “Creo que Toni terminará su carrera en el Real Madrid. No me ha dicho en ninguna llamada que le gustaría irse. Él y su familia están muy felices”, ha afirmado Struth en declaraciones recogidas por Goal.