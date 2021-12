Explosivo Mino Raiola con Paul Pogba: arranca otro caso Kylian Mbappé

En términos generales puede decirse sin acritud que el fichaje de Paul Pogba por el Manchester United, efectuado por unos 105 millones de euros allá por 2016, procedente de la Juventus de Turín, no ha funcionado. El mediocentro regresó a ‘su casa’ tras su paso por la Serie A para ser la estrella del equipo del Teatro de los sueños, esa que llevaría a la histórica entidad inglesa a reconquistar su estatus regio en la Premier League y la Champions League, pero ha fracasado en cuanto a títulos y sensaciones. Por eso la relación entre las dos partes es compleja, porque Pogba no funciona allí, no encaja, el jugador quiere salir y el equipo ahora, tras dos temporadas, es esclavo de sus decisiones.

Si nos remontamos a 2019, tal y como refleja Daily Mail, el United tuvo la posibilidad de expandir el contrato del francés más allá del horizonte al que nos acercamos, ese que dicta el final de la relación entre el jugador francés y los diablos rojos en junio de 2022, pero la entidad de Old Trafford rechazó negociar tal aumento de vinculación y ahora -con la conflictividad de su relación con Solskjaer por bandera, amén de la situación deportiva del equipo y su contrato a expirar- es Mino Raiola, agente del jugador, el que rechaza sentarse a negociar.

Dicho de otra manera, Paul Pogba busca la vía Kylian Mbappé para dejar atrás la pesadilla del United y embarcarse con aire de libertad en la aventura que desee. Esa pasa, en primera instancia, por el Real Madrid, ya que es el destino predilecto del jugador (aunque resta saber qué opina el equipo blanco de ello) y donde espera encontrarse precisamente con el 7 del PSG, pero de no lograrlo sabe que en el Juventus Stadium siempre tendrá sitió. Quizá incluso en el Camp Nou, junto a Xavi Hernández, o en el Parque de los Príncipes, al lado de Neymar Júnior y Leo Messi.

El caso es que Raiola ha soltado el látigo sobre los dirigentes del United y ha respondido con un rotundo ‘no’ a la posibilidad de negociar una extensión de contrato, por lo que el jugador será otro caso Mbappé, como lo fue el pasado verano David Alaba, y llegará con la carta de libertad a un gigante; solo nos falta saber a cuál.