Florentino ilusiona con su alternativa a Endrick: gusta a Benzema

El fichaje de Endrick por el Real Madrid no está todo lo encarrilado que le gustaría a Florentino Pérez. El presidente del conjunto blanco parece tener claro que el joven brasileño es una de las prioridades para reforzar la plantilla, pero lo cierto es que pasan los días y sus rivales en la carrera por hacerse con los servicios de la joya del Palmeiras (Paris Saint-Germain y Chelsea, según informó el periodista Fabrizio Romano) amenazan con pagar los 60 millones de euros que tiene el joven delantero de cláusula.

Ante esta situación y con la decisión firme por parte de Florentino de no pagar los 60 kilos que pide el actual club de Endrick, el Real Madrid ya tiene clara la alternativa al brasileño y que, según informa OkDiario, no sería otra que la de Christopher Nkunku, actual futbolista del RB Leipzig que, si bien es cierto que el Chelsea lo tiene casi cerrado, igual de verdad es que no tiene ningún preacuerdo firmado con el jugador.

En este sentido, los únicos acercamientos que se han producido por parte del conjunto blue han sido para informarle al jugador de su intención de pagar los 60 millones de euros al RB Leipzig que tiene estipulados en su cláusula de rescisión, de manera que el Real Madrid todavía tendría opción de irrumpir haciendo lo mismo. En tal punto, informa el medio citado que Nkunku sería el que tomaría la decisión final entre Real Madrid o Chelsea, con una clara predilección por el conjunto blanco, donde se reuniría con Karim Benzema.

Precisamente, con el capitán del conjunto blanco tiene una conexión especial dentro del campo, tal y como se ha podido ver en los partidos de Francia en los que ambos futbolistas han estado juntos en el terreno de juego. De hecho, el propio Nkunku habló al respecto durante el pasado verano: “Mi conexión con Karim pasó de forma natural. Tenemos una visión del juego bastante parecida y es fácil jugador con él”, afirmó en Telefoot. De este modo, parece evidente que la posible incorporación de Nkunku sería bien vista por parte de Benzema, ya que son dos jugadores totalmente complementarios.

Por su parte, el Real Madrid, con la llegada del francés, incorporaría a un futbolista muy polivalente, capaz de jugar en las tres posiciones de ataque, pero también en el medio del campo como mediapunta o incluso de interior. Asimismo, futbolísticamente destaca por ser muy habilidoso con el balón y por tener mucho gol, además de una capacidad asociativa exquisita. Por todo ello, resulta evidente pensar que la de Nkunku es una alternativa a tener muy en cuenta si finalmente Florentino no consigue fichar a Endrick.