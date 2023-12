Florentino llama al central del futuro por Alaba: brasileño, zurdo y barato, él o nadie en enero

Carlo Ancelotti confirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Alavés que, si se diera la opción, el Real Madrid sí que estudiaría la incorporación de un central que aterrice en el Santiago Bernabéu en enero para aminorar los daños que pueda causar la ausencia de larga duración de David Alaba.

El equipo ya sufrió un palo tremendo en agosto con la lesión de Éder Militão, quien estará fuera del equipo prácticamente toda la temporada, y en ese momento Florentino Pérez no estimó necesario mover ficha dada la presencia de Antonio Rüdiger, Nacho Fernández y el propio Alaba, pero con el austriaco también en la enfermería apremia la urgencia por incorporar un nuevo central aprovechando el mercado invernal.

Y es aquí donde Juni Calafat, mano derecha de Florentino, ha fijado su mirada en Robert Renan, un joven central de mucho futuro que actualmente milita en las filas del Zenit de San Petersburgo.

Según informa The Athletic, el Real Madrid ha preguntado al conjunto ruso por la situación de un futbolista que alberga varios puntos a favor para terminar llegando al Bernabéu en el próximo mes de enero y por qué no, asentarse en el eje de la zaga junto a Rüdiger: es zurdo, ha mostrado un abanico de cualidades francamente admirables a pesar de sus 20 años de edad y, además, su precio.

Robert Renan pelo Zenit na temporada 23/24:



🏟| 5 jogos

✅️| 89% no acerto do passe (!)

👊🏾| 6 desarmes

✂️| 10 cortes (!)

🦾| 19 bolas recuperadas (!)

🚫| 4 dribles sofridos



São Paulo está monitorando a situação do atleta 👀👀 [@OGabrielSa] pic.twitter.com/0qJwhwszrs