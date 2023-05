Florentino lo quería para competir con Carvajal y es la bomba de Xavi: el nuevo Dani Alves del Barça

El día de hoy ha amanecido en can Barça con la gran noticia de que el Manchester City está dispuesto a negociar el traspaso de Bernardo Silva, pero este no es el único objetivo de primer nivel fijado en las oficinas del Camp Nou. Según hemos conocer en Don Balón, Xavi Hernández ha pedido a la directiva culé que intente cerrar el fichaje de João Cancelo, algo que no solo supondría contar con un lateral derecho de primer nivel, sino que se saldaría como un golpe muy doloroso al Real Madrid.

Recordemos que Florentino Pérez lleva tras la pista del futbolista portugués desde el verano pasado dados los innumerables problemas presenciados por las lesiones y el cuestionado rendimiento de Dani Carvajal. Este factor, y la ausencia de una alternativa de garantías para Carlo Ancelotti, originaron el interés blanco en un Cancelo que, debido a su complicada relación con Pep Guardiola en el Manchester City, abrió la posibilidad de cambiar aires.

Finalmente, el jugador permaneció en el club inglés el verano pasado, pero en enero se hizo insostenible su estancia en Manchester y, aunque Florentino Pérez tanteó su llegada al Bernabéu aprovechándose de su deseo de salir del City, finalmente fue el Bayern de Múnich el club que logró hacerse con sus servicios, aunque en calidad de cedido.

No obstante, más de tres meses después de que se produjese la llegada de Cancelo al Allianz Arena, Xavi ha fijado su mirada en él como prioridad número uno para reforzar el lateral derecho, la posición que más problemas ha evidenciado esta temporada en el conjunto catalán. La ausencia de un jugador de primer nivel para cubrir esta posición ha llevado al técnico a apostar por Jules Koundé y Ronald Araujo en casi todos los encuentros disputados por el equipo, pero Xavi es consciente de que la mejor versión de estos futoblistas siempre se da actuando como centrales.

Esta predisposición del entrenador de Terrassa a fichar una pieza para ocupar esta posición no resulta tan novedosa ya que nombres como los de Juan Foyth y Vanderson de Oliveira han dado que hablar en Barcelona a lo largo de la campaña como relevos generacionales de Dani Alves, pero que ahora sea João Cancelo la nueva obsesión de Xavi sí que resulta toda una sorpresa dado que el luso, aparte de ser uno de los mejores jugadores del mundo en esta posición, ostenta un valor de mercado que no parecía estar al alcance de los culés, 60 millones.