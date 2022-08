Klopp contra Florentino: Tchouameni es el único objetivo del Liverpool

El Liverpool se ha reforzado este mercado de fichajes con Darwin Núñez, en el que han invertido casi 100 millones de euros (80 millones fijo más 20 en variables), Fabio Carvalho, del Fulham, a cambio de 7.5 millones de euros y Calvin Ramsay, del Aberdeen, a cambio de 5 millones de euros; además en enero también llegó para reforzar el ataque ‘red’ Luis Díaz del Oporto, a cambio de 40 millones de euros.

Refuerzos más que suficientes para mantener un bloque que el año pasado estuvo a punto de conseguir el triplete, pero que al final se le escaparon la Premier League en la última jornada y la Champions League en la final ante el Real Madrid, y que este año ya ha ganado la Community Shield al Manchester City, pero el equipo de Jürgen Klopp tiene un problema en el centro del campo de muy difícil solución.

Todas las incorporaciones realizadas, primero en el mes de enero y ahora en verano, han sido para reforzar el ataque y la defensa, exceptuando Fabio Carvalho, cuya posición en el centro del campo es la de mediocentro, pero ofensivo, lo cual no acaba con el problema que padece el Liverpool en la medular, y es que, el conjunto inglés cuenta solamente con Henderson y Milner, cuya edad ya puede pasarles factura, como mediocentros de contención y Thiago, como centrocampista creador, que tiene una baja de 6 semanas y es propicio a las lesiones.

El Liverpool es consciente de este problema y por eso lleva todo el verano intentando fichar un nuevo mediocentro que aguante toda la temporada, tenga buena salida de balón y acompañe a Fabinho en las labores defensivas. El elegido, desde hace mucho tiempo, era Aurélien Tchouaméni, pero Florentino Pérez le ha ganado la partida al Liverpool y ahora los ‘reds’ no encuentran recambio para el francés.

“Tiene que ser el jugador adecuado, no cualquiera. Si tuviéramos la solución ya lo habríamos hecho. Ya hemos tenido muchas conversaciones y no parece que vaya a pasar nada”, comentaba Jürgen Klopp en la rueda de prensa previa al partido que el Liverpool disputará el lunes ante el Crystal Palace. El conjunto inglés no encuentra recambio para Tchouaméni, era su principal objetivo para reforzar el centro del campo este verano y Florentino Pérez se le ha adelantado. Sin él, los ‘reds’ no parece que vayan a fichar a nadie más para la medular y tendrán que cuidar muchos a Henderso, Milner y Thiago a lo largo de todo el curso.