Florentino Pérez cierra la puerta al United: declina 60 kilos en enero

El Real Madrid continúa planificando sus movimientos para el próximo mercado invernal, centrándose principalmente en la operación salida que tratarán de llevar a cabo desde Chamartín. El interés del Manchester United por Federico Valverde encendía todas las alarmas en el conjunto blanco, pese a que Florentino Pérez se ha encargado de cerrar la puerta al charrúa, rechazando una supuesta oferta de 60 millones de euros por parte de los red devils para hacerse con el centrocampista en enero según avanza Dialy Star en Inglaterra. Desde Old Trafford buscarían convencer al uruguayo mejorando su ficha y ofreciéndole un rol como indiscutible con el que no cuenta en Chamartín, aunque todo apunta a que el propio Valverde no contempla salir del Real Madrid tras renovar el pasado verano hasta 2027.

Carlo Ancelotti es consciente de que Federico Valverde es una pieza fundamental en la renovación del centro del campo de Real Madrid, aunque desde Inglaterra aseguran que el conjunto blanco no pondría trabas a su salida si el centrocampista anuncia públicamente sus deseos de abandonar Chamartín. Pese a todo, en Manchester continúan siendo muy optimistas respecto a sus opciones para convencer tanto al jugado como al conjunto blanco; sin descartar volver a la carga durante el próximo verano en caso de no conseguir cerrar la operación en enero, más si cabe si Paul Pogba termina abandonando el conjunto inglés.

Desde Chamartín insisten en que Fede Valverde seguirá en el Real Madrid a pesar del interés del Manchester United, dado que antes de su lesión estaba siendo una pieza fundamental en el esquema de Carlo Ancelotti; llegando a tener minutos incluso como lateral derecho. El charrúa ha disputado en lo que va de temporada 12 encuentros oficiales con la elástica del cuadro blanco, siendo la primera opción para la sala de máquinas para el técnico trasalpino tras su tridente, incluso por delante de Eduardo Camavinga.

Florentino Pérez y el Real Madrid le han cerrado la puerta de salida a Federico Valverde con vistas al próximo mes de enero, rechazando 60 millones del Manchester United y enviando un claro mensaje respecto al futuro del charrúa, seguirá en el Santiago Bernabéu y no está en venta a ningún precio. El centrocampista uruguayo ya contó con ofertas importantes el pasado verano, con el Bayern Múnich entre sus pretendientes entre otros; pese a que todo apunta a que los deseos del jugador siguen pasando por continuar en la Casa Blanca.