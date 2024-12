Florentino Pérez recibe 3 llamadas por Jesús Vallejo y una le ha sentado muy mal

El Real Madrid en general y Florentino Pérez en particular se equivocaron con Jesús Vallejo, y lo hicieron de forma flagrante. Ha habido otros errores, pero el del central clama al cielo porque es jugador de la primera plantilla, pero no cuenta para Carlo Ancelotti. De ahí que sea crucial quitárselo de encima cuanto antes.

En este sentido, hay buenas noticias, ya que Getafe y Rayo Vallecano se han mostrado interesados en el jugador, aunque de forma tímida, mientras que el Granada también quiere tantear un posible acuerdo, y es esta llamada la que también recuerda al mandatario blanco otro flagrante error.

Granada, una posibilidad sujeta a condicionantes y que recuerda a Reinier

Desde el equipo nazarí se han interesado por Vallejo porque ya ha estado en dos ocasiones con ellos, sin embargo, la última fue nefasta para sus intereses, ya que se pasó toda la temporada 23/24 lesionado, de ahí la pregunta al Real Madrid por su estado de salud.

Curiosamente esta llamada revuelve el estómago a Florentino porque allí, en el cuadro andaluz, está el que posiblemente haya sido su peor fallo en los últimos tiempos: Reinier Jesús. El brasileño está cedido en el equipo de Segunda División, pero por lo menos, esta vez sí, está aprovechando su estancia para volver a sentirse futbolista.

El zaragozano es una losa un tanto surrealista

De los 24 partidos que ha disputado el Real Madrid esta temporada, Vallejo solo ha participado en uno y lo hizo solo por 10 minutos. Es decir, no es que no cuente para Carletto, sino que el de Reggiolo no lo considera ni siquiera jugador disponible en su equipo.

Esta situación es un tanto rocambolesca y recuerda a la de Mariano Díaz, por cierto, otro fiasco del presidente, un jugador que se negó a salir para seguir cobrando su sueldo. Esta situación no será diferente con el central, que no va a perdonar ni un euro al Madrid hasta el 30 de junio, que es cuando acaba contrato con el club de Concha Espina, pero pese a que deban pagarle su salario, el Madrid quizá acepte una de las tres propuesta en este mercado de fichajes invernal, aunque sea un préstamo, por lo que supone a nivel simbólico cargar con él.