Florentino Pérez ’regala’ el relevo de Carvajal a Ancelotti: crack revelación de LaLiga como Savinho

En Chamartín están viviendo una temporada sorprendentemente buena, el conjunto blanco, pese a no tener un nueve puro de primer nivel en su plantilla, ha demostrado ser un equipo más que sólido y capaz de sacar adelante la mayoría de partidos. En este sentido, una de las notas positivas, ha sido la recuperación de un Carvajal que ha vuelto a ser el que fue años atrás. Sin embargo, en Concha Espina ya saben de los recurrentes problemas de lesiones del carrilero español, el cual siempre debe tener un relevo de garantías en el banquillo.

Ante esta situación, y con Lucas Vázquez llegando al final de su contrato, Florentino Pérez y Carlo Ancelotti han visto que es el momento de dar un salto de calidad y fichar un lateral derecho con potencial para relevar a Carvajal en el día de mañana. Es por este motivo que, como señala Marca, el elegido es Yan Couto, que se ha convertido en una de las revelaciones en esta liga, siendo el lateral del Girona, un auténtico puñal por la derecha y que, junto a Savinho es uno de los jugadores de mayor interés en toda la liga española.

Juventud, contrato corto y derrocha talento

Si hay algo que gusta en Madrid, es el talento joven. En Chamartín, hace años que trabajan con perfiles de jugadores que puedan ser importantes durante más de diez años. Es decir, inversiones a largo plazo y de gran talento. En este sentido, el brasileño es un candidato ideal. Y es que, además, con contrato en vigor hasta 2025, Couto se presenta como una opción de mercado en este próximo mes de junio, cuando le restará un solo año y podría salir muy barato.

Con un valor de mercado que ronda los 12 millones de euros, el brasileño no debería costar mucho más allá de dicho valor o, a lo sumo, unos 20 millones, pues con su contrato muy cerca de terminar, en el City Group no tienen mucho más que hacer si el jugador no quiere negociar una aplicación de su vinculación con el Girona.

Así pues, en Chamartín ya comienzan a definir el futuro del club en cuanto a la demarcación de lateral derecho. Y es que, pese a que Carvajal ha vuelto a su mejor versión, fichar a un suplente de garantías es fundamental de cara a futuro y presente del club.