Tragedia 24/25 en las oficinas del Bernabéu: vacio con los 2 fichajes de época de Florentino Pérez

Fede Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Toni Kroos son ahora mismo jugadores del medio del campo insustituibles en el Real Madrid y la eliminatoria de Copa del Rey en el Metropolitano no ha hecho sino confirmar este argumento, en base sobre todo a la tragedia inevitable que se ven venir en el Santiago Bernabéu con dos de los fichajes más rentables realizados por Florentino Pérez, y sobre los que Carlo Ancelotti no tiene recambio.

Bueno, lo tiene, pero no de garantías. Si damos por supuesto que Jude Bellingham es un media punta con clara vocación ofensiva y que pierde muchas de sus grandes virtudes cuando se aleja del área del adversario, más por lo que deja de aportar que porque lo haga mal de organizador, que no es el caso; si Fede Valverde es muchísimas cosas pero no un organizador de juego, y Aurelian Tchouameni, con sus 80 millones de coste, es incapaz de hacer de tal cosa más allá del pase de seguridad, entonces se ve que sí, el drama de cara a la 24/25 con Camavinga y Toni Kroos, dos de los mejores fichajes realizados jamás por Florentino Pérez y los dos únicos seguros en la sala de máquinas, es un hecho de cara a la 24/25.

El francés le costó al club blanco 31 millones y hoy poco menos que ha triplicado su valor con solo 21 años. Clave en la Champions League de hace dos temporadas y en todas las batallas de altura -ahí están los clásicos ente el FC Barcelona o las eliminatorias de la Liga de Campeones- sus virtudes técnicas, energía, recuperación y distribución lo convierten en el mejor pivote (y quizá el mejor lateral izquierdo) que tiene Carletto; recordemos, casi 50 millones más barato que su compatriota. Y qué decir de Toni Kroos, uno de los grandes aciertos del Madrid en su historia a costa de aquel Bayern de Guardiola. Pero, ¿hay solución sin ellos?

Tchouameni puede ser válido para algunas cosas, pero desde luego no vale los 80 kilos que el club pagó por él como director de orquesta: dudoso como referente en la salida de balón, en la basculación del equipo o en el achique, el francés depende de las buenas compañías y eso no justifica su titularidad y compra. Y con Modric y Ceballos, los otros dos en discordia, está, por un lado, el problema de la edad, que acabará con el croata de cara a la 24/25 en clave blanca; y, por otro, la falta de confianza del míster italiano en el sevillano. Visto así, se empieza a plantear en las oficinas del Bernabéu la venta del ex del Mónaco, que tiene mucho cartel, para buscar un organizador, un sustituto para la más que asegurada marcha de Modric. El problema es que la continuidad de Kroos tampoco está garantizada, y, habiendo hecho agua con el de Ruan, sustituir a dos de los mejores mediocentros de la historia del fútbol no es nada sencillo. El hueco ya pesa como una losa.