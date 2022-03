Florentino Pérez: ¿Repetirá con Haaland la misma jugada que con Figo?

¿Y si Florentino Pérez realizara una jugada similar a la que hizo en su día con Luis Figo pero con Erling Haaland como protagonista? A los aficionados del Real Madrid se le ponen los dientes largos pensando en que 22 años después la historia podría repetirse con distinto protagonista, y también arrebatándole, aunque no directamente, al Fútbol Club Barcelona uno de los mejores futbolistas del mundo.

Eso es lo que apunta precisamente el abogado Vicente Montes en una entrevista concedida en el diario Marca. Montes fue el jurista clave para poder cerrar el traspaso de Luis Figo en su día desde el Barça hasta el Santiago Bernabéu con un contrato novedoso, que jamás se había visto antes en el fútbol, y por el que tanto Florentino Pérez como el crack portugués estaban prácticamente condenados a entenderse para evitar sanciones.

Tal y como apunta el agobado Vicente Montes, Luis Figo y el por entonces aspirante a presidente del Real Madrid elaboraron un contrato civil en el que se incluía una cláusula de penalización de 30 kilos si Florentino Pérez no lograba llevar al azulgrana a Madrid. Pero Luis Figo también se comprometió porque en el caso de que se echara atrás y no terminara firmando por el conjunto blanco el que debería abonar esa desorbitada cláusula tendría que haber sido él. Por lo tanto, las partes no tenían otra escapatoria posible que terminar por cumplir ese acuerdo.

Aquello fue posible únicamente debido a que Florentino Pérez no era aún presidente del Real Madrid, y esta misma argucia podría haber sido utilizada con Erling Haaland mucho tiempo después. ¿Cómo? En el periodo del año pasado en el que Florentino Pérez convocó elecciones a la presidencia de la Casa Blanca, dejó por un pequeño lapso de tiempo un vacío de poder en el que dejó de ser presidente.

Y, casualidad o no, en aquellas fechas el padre de Haaland y su representante Mino Raiola visitaron las instalaciones de la ciudad deportiva del Real Madrid. En aquel momento, sin Florentino Pérez ostentando el cargo de la entidad merengue, habría sido el momento ideal para repetir la misma jugada que con Luis Figo. Quizás, el noruego ya tenga un contrato vinculante para jugar próximamente en el Santiago Bernabéu.