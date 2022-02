Florentino Pérez urde su jugada con Abramóvich: OK al plan Eden Hazard

El Real Madrid está trabajando en la temporada que viene desde hace varias semanas, contando con más de una operación abierta y con Florentino Pérez centrado en encaminar su operación salida antes de anunciar los grandes movimientos que tienen en mente en el apartado de los fichajes. Los dos grandes objetivos del cuadro blanco son Kylian Mbappé y Erling Haaland, mientras que para firmar dos galácticos, alguno de los atacantes debe salir del Bernabéu. Todos los focos apuntan ahora a la figura de Eden Hazard, al no contar esta temporada con la confianza de Carlo Ancelotti, por lo que el belga habría aceptado salir en verano de la capital española, con su regreso al Chelsea nuevamente sobre la mesa como una opción sólida, aunque poniendo condiciones tanto al Madrid como a los de Román Abramóvich para dar el OK definitivo a la operación.

No es ningún secreto que el cuadro merengue busca desprenderse cuanto antes del atacante belga, aunque hasta el momento no ha recibido ninguna oferta formal que le haya permitido negociar su salida. Según informa OK Diario, Eden Hazard pondría como condición para regresar a Stamford Bridge en verano mantener su actual ficha, que asciende hasta los 15 millones aproximadamente. El Chelsea podría hacerse cargo de gran parte de su salario, aunque hasta el momento desde el Bernabéu no han tomado una decisión definitiva respecto a poder pagar parte de su salario.

El gran momento de Vinícius Júnior sumado a las supuestas llegadas de Mbappé y Haaland dejan sin sitio al belga de cara a la planificación de la temporada que viene en el Real Madrid, pasando por el punto más importante; el rendimiento de Hazard desde su llegada a Chamartín no ha sido el esperado. Esta temporada ha demostrado una ligera mejora, aunque queda muy alejado de la versión que mostró precisamente en el Chelsea. Los de Carlo Ancelotti no cuentan con él para la 22/23, por lo que todo depende ahora de lo que puedan decidir los de Román Abramóvich.

En Londres no terminan de ver con malos ojos el regreso del belga, sobre todo tras la mala temporada que está firmando Romelu Lukaku tras costar más de 100 millones de euros. La posibilidad de recuperar a una de sus grandes estrellas recientes a un precio reducido puede convencer al cuadro Blue, dado que el Real Madrid no tiene unas pretensiones demasiado elevadas para terminar de cerrar la salida de Eden Hazard, con el objetivo de liberar su alta ficha como principal para los de Florentino Pérez.