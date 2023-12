Florentino piensa en Mbappé y Davies y Ancelotti mete otro nombre a la lista de la 24/25, impagable

El Real Madrid tiró de coraje en un campo complicado, como es Mendizorroza, ante un adversario aguerrido, como es el Deportivo Alavés, y de la mano de un jugador que ha sido clave durante estos años en el Madrid, y con ello se llevó los tres puntos finales de este 2023 que lo convierten en líder del campeonato. Por eso, pese a que los nombres que rodean a Florentino Pérez de cara a la temporada 24/25 son jugadores de talla mundial como Kylian Mbappé y Alphonso Davies, Ancelotti suma otro a la lista mucho más mundano, pero, a su juicio, necesario.

Gol, ruido, pero positivo, y jugador de club

Celebraba anoche como un auténtico lunático (en el sentido positivo) el tanto de su equipo en el tiempo añadido un Fede Valverde que sabía de la importancia y dificultad del mismo. Son tres puntos que dejan al FC Barcelona a siete y al Atlético de Madrid a diez puntos, los blancos superan (e igualan a puntos) en la clasificación al Girona y acaban el año líderes, todo ello tras quedarse con 10. Pero toda esa alegría del uruguayo la provocó el actor menos esperado, ese que Ancelotti pone en valor pese a no ser mediático: Lucas Vázquez.

Sin contrato

Y es que se ha hablado en el Madrid del posible fichaje de la estrella del Paris Saint-Germain, también del interés en el lateral izquierdo del Bayern de Múnich, pero el técnico -que quizá al fin y al cabo se quede otro año más en Madrid- pone en valor la figura del canterano, ya veterano, blanco, que ayer dio los tres puntos, nunca de un ruido negativo y siempre hace grupo. Y lo hace porque Lucas es de esos seis jugadores de la plantilla sin contrato más allá de junio de 2024.

Toni Kroos, Kepa Arrizabalaga, Luka Modric, Nacho Fernández (que ayer fue el expulsado con justicia por una entrada durísima al tobillo de Samu Omorodion), Joselu y el mismo lateral son los jugadores que no han renovado con el club y de todos ellos, Lucas es quizá junto a Kroos a quien antes renovaría el preparador italiano; no en vano, sabe Ancelotti lo complicado que es encontrar jugadores de nivel que sean polivalentes y que estén dispuestos a rendir al máximo pese a no ser indiscutibles.