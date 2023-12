Laporta y el Barça se hartan: Deco entra a matar con Xavi y Jorge Mendes, y Lamine Yamal en el lío

Si cualquier de ustedes hubieran preguntado hace un mes si Xavi Hernández tenía alguna remota posibilidad de caer antes de que acabe el curso o que al menos fuera descartado de antemano para la temporada 24/25, les hubiéramos dicho que no, que el míster era intocable, pero ahora esa situación ha cambiado, básicamente porque Deco no cree en él y Joan Laporta ya no lo defiende a capa y espada, pero, lógicamente, hay más.

Partido amistoso

Tras sacar tres puntos sufridísimos en Montjuic ante el Almería, un equipo desahuciado de LaLiga en pleno mes de diciembre, a Xavi, como al barcelonismo, no le hizo mucha gracia tener que cruzar el océano para verse las caras ante el América en un amistoso que reportaba al club 4,5 millones de euros, una suerte de limosna para cubrir inmensas lagunas en las arcas (lo del esperpento de una grada vacía en Dallas requiere mención al dorso). Y encima Xavi, enfadado todavía tras lo de LaLiga, volvió a perder (3-2) y disparó con tino en el partido, poniendo de titular a João Félix -para él, el gran señalado y el objeto de deseo fallido de Laporta y Deco en verano, ese que el míster no pidió- para ponerlo aún más en la diana, y, para colmo, Lamine Yamal lo retrató indirectamente. Es decir, anoche se crearon más fracturas.

Sí, es verdad que Deco y el presidente han frenado los pies a Jorge Mendes con respecto al menino de ouro (su representado), en parte porque en eso Xavi sí parece que ha dado en el clavo: quizá no sea el crack que necesitan en can Barça, no al menos por una cifra millonaria (que no bajará de 50 millones de euros, lo que en tiempos de crisis económica es una salvajada), pero todo lo demás del preparador escama a la zona noble culé, que además ve como el vestuario empieza a dar la espalda al entrenador, primera señal de que este puede caer.

Yamal, ¿por qué?

Y en medio de una y mil tormentas está el chaval del oro, un Lamine Yamal que también, como el luso, jugó de inicio ante el cuadro americano y fue el mejor. Con él, con su paso atrás en protagonismo y minutos, hay malestar en el club y con su agente: no juega todo lo que debería y nadie sabe la razón. O lo que es lo mismo, en el duelo en Estados Unidos, el canterano volvió a retratar a Xavi en otra derrota más del Barça, que dejó más tocado a João Félix, más enfadado a Jorge Mendes y un punto más distante a Deco y Laporta con respecto a Xavi; parece que el director deportivo empieza a convencer a Laporta sobre la necesidad de un cambio y que esos 4,5 kilos recaudados pueden salir muy caros.