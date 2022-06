Lío en el Madrid: Rodrygo y Asensio impiden el fichaje de Florentino

Las consecuencias del rechazo de Kylian Mbappé continúan rondando los alrededores de Valdebebas. La apuesta de Florentino Pérez por el delantero francés era clara y por ello habría declinado, entre otras, la opción de fichar a Erling Haaland, quien estaba deseando jugar en La Liga Santander. Pero el delantero noruego quería salir este verano del Borussia Dortmund, entendía que ya habría cumplido un ciclo en Alemania y no podía esperar más tiempo a los blancos, por lo que al final acabó aceptando la propuesta del Manchester City.

Al final, el Real Madrid se quedó sin los dos jugadores con más proyección del panorama futbolístico actual y ahora Florentino Pérez debe decidir en qué invertir el dinero que estaba destinado al delantero del PSG. Uno de los objetivos es claro, Aurélien Tchouaméni, pero de nuevo la operación se ha vuelto a complicar como consecuencia del interés de Al-Khelaifi en el centrocampista del Mónaco, que ofrece 100 millones de euros por los 80 que el presidente blanco está dispuesto a ofrece como máximo, tal y como adelantamos este fin de semana en Don Balón.

Además de Tchouaméni, el Real Madrid también está interesado en reforzar el ataque blanco. La salida de Bale ha dejado un hueco en la delantera de Ancelotti que debe ser cubierto por alguien. Los futuros de Luca Jovic y Mariano Díaz son muy inciertos, la intención del club es dar salida a los dos. La marcha del serbio parece más sencilla, ya que, él quiere salir para disfrutar de más minutos, en cambio la partida del canterano blanco es más complicada ya que no está muy dispuesto a abandonar el conjunto blanco, quiere cumplir el año que le resta hasta junio de 2023 para que finalice su contrato.

Por otro lado, tenemos la banda derecha del ataque blanco, la cuál pertenece ahora a Rodrygo y Asensio, a quien se le busca una salida y él no cierra la puerta a dejar el club este verano, pero, a día de hoy sigue en el Real Madrid y eso, de momento, imposibilita que Florentino Pérez refuerce ese costado del tridente de Ancelotti, al cual se le ha asociado desde hace tiempo Serge Gnabry, quien, además ha lanzado un guiño al club en la revista GQ:” Todavía no he podido jugar allí. ¿Qué lugar visitaría en Madrid? Iría directamente al Bernabéu y lo miraría todo de cerca”.

Pero, tal y como informa el periodista José Félix Díaz, al Real Madrid no le han sentado bien estas declaraciones, ya que, consideran que a día de hoy esa demarcación pertenece a Rodrygo y Asensio. A no ser que el balear finalmente haga las maletas, el conjunto blanco no reforzaría ese costado y la opción de Serge Gnabry se desvanecería. Las salidas en la delantera marcarán el rumbo de Florentino Pérez en el mercado de fichajes, pero a día de hoy, el futbolista alemán no es una opción.