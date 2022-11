Florentino se reúne con Ancelotti: sopesan 3 opciones al KO de Benzema

No, el Real Madrid no anda con la mosca detrás del oído desde que se ha confirmado la lesión de Karim Benzema que le deja fuera del Mundial de Qatar, sino mucho antes. Los blancos ya sabían que el jugador francés andaba tocado, con sobrecargas, estrés muscular e incluso un desgarro que le habían impedido estar con los merengues en los últimos partidos, informaciones que se han filtrado ahora; lo de su actual lesión no es sino la confirmación de un hecho que hace que Florentino y Ancelotti se sienten a evaluar la situación de su crack, con 3 opciones encima de la mesa.

Lo primero de todo y sin que sea una de estas tres posibilidades hay que decir que ambos, el presidente y el técnico, reconocen que su estrella, cerca de cumplir los 35 años, está pagando los esfuerzos de la temporada pasada y que el golpe de perderse el Mundial va a ser demoledor para el futbolista blanco. Ahí ya hay trabajo ingente, pero vayamos a las tres posibilidades de las que os hablamos.

Una pasa por ir al mercado actual (enero) con urgencia en busca de un nueve que pueda hacer las veces del jugador de les bleus en cuento este empiece a fallar, lo que incluye activar la caja fuerte e ir al mercado de invierno para asegurar el presente con un jugador que seguramente no sea top mundial, ya que pocos equipos de primera línea dejarán marchar a sus mejores jugadores a mitad de temporada. Esta primera opción no se maneja por ahora. La segunda posibilidad pasa por no hacer nada, confiar en la recuperación del crack y mientras tirar con lo puesto, que no es poco, como son Rodrygo Goes, Marco Asensio e incluso Eden Hazard.

Por último, hay una tercera opción que iría de la mano de esta última pero con un acelerón aún más ambicioso y es el que pasa por fijar un objetivo multimillonario en un corto espacio de tiempo, ya sea en 2023 o 2024. Evidentemente el nombre de Erling Haaland salta a la palestra, pero podría haber sorpresas debido a que el noruego no estará disponible hasta el verano de 2024, y estas podría ser el joven Endrick, o en un espacio de tiempo menor ir en al mercado de fichajes veraniego 2023 a por un goleador de talla mundial como Lautaro Martínez, Harry Kane, Rafael Leão, Romelu Lukaku o Christopher Nkunku.