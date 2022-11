Luis Suárez ya espera a Messi: no a un histórico y millonada en 2023

Pocos delanteros en las dos últimas décadas han tenido un rendimiento tan importante como Luis Suárez. Los habrá que hayan marcado más, pero el charrúa ha hecho de su parcela en ataque un elemento productivo y lo más importante: lo ha hecho en diferentes lugares, en varios de los clubs más importantes del mundo. Pues bien, ahora está a un paso de firmar el último viaje tras su paso por Montevideo: Estados Unidos.

Allí, muy probablemente espere el Inter de Miami de David Beckham, que según las últimas informaciones es el club que más se ha acercado al jugador uruguayo. Y decimos que está cerrado porque, salvo sorpresa de última hora y a sus 35 años, el nueve espera que, tras el Mundial, pueda coger el vuelo directo a la Major League Soccer como destino millonario.

El salto a la liga de Norteamérica es un asunto recurrente para el ex del Atlético de Madrid, sin embargo lo ha postergado, con su paso por el Nacional con el que tenía una deuda y para llegar en las mejores condiciones a la cita mundialista, donde Uruguay tiene bastantes posibilidades de pasar a octavos de final. Los sudamericanos están encuadrados en el Grupo H junto a las peligrosas Ghana, de Iñaki Williams, y Corea del Sur, Son Heung-min, además de la todopoderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, João Félix o Rafael Leão.

Y es Estadio Deportivo quien asegura que Suárez incluso ha dicho que no a un histórico, como es Gremio de Portoalgre para decir que sí a Beckham, que anda tras la pista del goleador desde hace tiempo, o a otro equipo de la MLS. Porque afirma el medio de comunicación que, si bien es casi seguro su salto al país de la barras y estrellas, el equipo interista no es el único que quiere contratarlo, de ahí que no exista nada cerrado.

En lo que respecta a su futuro, se espera que al menos dure un par de temporadas, tal vez más, en la liga norteamericana, donde quizá pueda compartir vestuario una vez más con Leo Messi. El tiempo dirá.

El gran goleador de Ajax de Ámsterdam, Liverpool, FC Barcelona o Atlético de Madrid, mira a Estados Unidos… después de la Copa del Mundo: allí tendrá un contrato de vértigo.