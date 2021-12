Florentino se reunirá con Zidane en unas horas con una oferta brutal

No son pocos los medios que se han hecho eco en los últimos días del adiós definitivo de Zinedine Zidane al banquillo merengue. Lo cierto es que todos los rumores han apuntado en esa dirección pero es importante también descartar el hecho de que la mente del galo no funciona como la de la mayoría de entrenadores.

El que fuese Campeón del Mundo con Francia en 1998 y finalista en 2006 decide si afronta un proyecto o no en función de sus sensaciones y no de los contratos que tenga firmados. Es por ello que ya se fue dos veces del Madrid teniendo contrato en vigor y está muy cerca de hacerlo una tercera. Ahora bien, si alguien le conoce bien ese es Florentino Pérez y el presidente blanco no quiere despedirse de su entrenador antes de lanzarle una última oferta.

Es por ello que ambos tendrán un encuentro en las próximas horas en el que Florentino, apoyado por el resto de su junta directiva, pondrá sobre la mesa a Zidane llevar a cabo una revolución en la plantilla como no se ha dado en los últimos años. El Madrid ya anunció esto cuando Zidane regresó al banquillo del Bernabéu en la primavera de 2019 pero hasta la fecha el club no ha cumplido con su promesa y a Zidane eso no le ha gustado.

Sin embargo, el presidente del Real Madrid cree firmemente que entre este verano y el que viene esos grandes cambios si que podrán llevarse a cabo y está convencido de que no hay nadie mejor que Zidane para poder ejecutarlos. Raúl González ya le dijo que desde luego él no sería quien lo llevase a cabo y para que lo haga alguien de fuera que no conoce el club, mucho mejor que sea el propio Zinedine Zidane.

Ahora está por ver cuál es la respuesta del de Marsella al ofrecimiento de Florentino que quiere tener una respuesta en firme antes del próximo miércoles. Si Zidane dice que no, el Madrid llamará directamente a Massimiliano Allegri, su principal y único candidato tras la declinación de Raúl.