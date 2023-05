Florentino sentencia a Mariano y tiene una sorpresa brasileña para brindar competencia a Benzema

Ya confirmada la continuidad de Kylian Mbappé en el PSG la próxima temporada, Florentino Pérez ha vuelto a agitar su casting para atar un delantero que pueda aterrizar en el Real Madrid el próximo verano con un objetivo claro: más allá de poder dosificar los minutos de Karim Benzema, que se convierta en una dura competencia para el ariete francés, a quien su avanzada edad, 35 años, le está pasando factura de una forma calamitosa.

La continuidad del francés aún no está totalmente garantizada ya que su renovación hasta 2024 no se ha hecho oficial, pero sí que hay una consigna clara en las oficinas del Santiago Bernabéu: Florentino no pondrá sobre la mesa una propuesta para que Mariano Díaz, quien ha ejercido como suplente de Benzema las últimas campañas, siga formando parte de las filas blancas.

El ariete de ascendencia dominicana dejará el club de forma inminente ya que al Real Madrid únicamente le queda un partido por disputar en la presente temporada y la directiva no está perdiendo el tiempo para agitar el mercado... con Roberto Firmino como última gran novedad.

Comenta Fabrizio Romano que el delantero del Liverpool, quien abandonará Anfield en cuestión de días, es una de las opciones que maneja el conjunto blanco para reforzar su parcela ofensiva y poner fin a uno de los problemas más preocupantes presenciados a lo largo de la campaña: no disponer de una alternativa de nivel para Karim Benzema.

Fruto de ello el ariete galo se ha visto sometido a un gran número de minutos que ha terminado afectando de forma garrafal a su rendimiento en el césped, por lo que el fichaje de Robert Firmino, un crack brasileño que además llegaría gratis a Madrid tras finalizar contrato con el Liverpool, podría ser la clave que permita al galo volver a exhibir una versión satisfactoria y servicial para los intereses deportivos del club.

Eso sí, si Firmino es finalmente el elegido en este intenso casting y el brasileño demuestra todo su potencial, esto podría dar lugar a que la última temporada del francés en Chamartín esté marcada por una sistemática suplencia.