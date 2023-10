Florentino va más allá de Carletto: 24/25, activada la doble bomba contra City y PSG, es posible

El Real Madrid y Kylian Mbappé tienen una especial relación que sin embargo aún no ha confluido en colaboración lucrativa, pero eso puede estar cambiando en estos meses con vistas a hacerlo efectivo en la próxima temporada, donde en el seno del Real Madrid son optimistas acerca de las opciones de que el delantero francés del PSG abandone su club. Sin embargo, Florentino separa esta operación de otra igualmente ilusionante para los hinchas blancos y que, seguramente, no disfrutaría un Carlo Ancelotti que no estará en el banquillo en la 24/25.

Inversión estratosférica pero posible

Varios medios han puesto el ojo, entre ellos el Chiringuito, en la posibilidad que al parecer desde la entidad blanca no niegan y que a todas luces es posible de cara al próximo mercado veraniego, el de la campaña 24/25, una que supone tratar de fichar al jugador del Paris Saint-Germain y a la vez también al mejor futbolista del Manchester City, Erling Haaland. Pero, ¿es esto posible?

Lo es, sería por una gran cantidad y un esfuerzo enorme, sobre todo en calidad de salarios, pero fuentes cercanas al club blanco no solo no la niegan, sino que la ven factible. Es decir, el Madrid podría afrontar los dos fichajes bajo unas determinadas circunstancias. La primera de todas se daría bajo los acuerdos verbales que ya unen a Mbappé con el Madrid y que situarían al galo en el club blanco como agente libre tras no renovar con el PSG. En tal caso, ‘solo’ las primas del fichaje y su sueldo serían los inconvenientes económicos, algo que la economía del club blanco puede soportar.

El caso de Haaland es más complejo, ya que para ficharlo deberían conseguir que el jugador quiera vestir de blanco y después abonar esa cláusula de liberación de 180 o 200 millones al City. Después, una vez conseguidas sendas cosas, el Madrid debería contentar en su salario al punta del City, pero, como sucede con Mbappé, no es nada que no pueda soportar el club. Eso sí, en tal caso la presión financiera sería enorme en el club y obligaría a salidas e importantes cambios. O lo que es lo mismo: es posible, pero poco probable, al menos al unísono.