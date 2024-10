Florentino ve al campeón de Europa como nuevo Kroos: ni Nico Paz ni Kimmich y echaría a Ceballos

Quizá no se oiga mucho esta posibilidad -aunque en Don Balón la hemos recalcado en varias ocasiones- pero ya sea porque Aurelien Tchouameni ha colmado la paciencia del club, porque la ausencia de Toni Kroos empieza a generar psicosis en el Madrid o porque simplemente el futbolista en cuestión gusta y mucho, el caso es que el internacional con España se cuela de lleno entre las opciones de futuro blanco.

Más allá de Wirtz, Davies y Tren Alexander-Arnold, una solución

La suma de talentos no implica una mejora, esta debe legar desde el grupo y el concepto y para que estos asuntos se coordinen hace falta un gestor del balón a la altura del compromiso y calidad que exige la posición de organizador. En la actualidad este rol se lo dividen entre Eduardo Camavinga y Luka Modric, toda vez que ni Tchouameni ni Fede Valverde (un 10 en muchas cosas, pero no es un organizador) pueden serlo, sin embargo, no es suficiente.

De ahí que, aunque Florian Wirtz pueda convertirse en el posible sustituto de Modric, Davies en el de Fran García (o Ferland Mendy) y Trent Alexander-Arnold en el de Lucas Vázquez (o Dani Carvajal) lo cierto es que al Madrid de Ancelotti sin Zubimendi le seguirá doliendo el mismo problema en la sala de máquinas: le falta fútbol.

Ceballos y su puerta cerrada, pero tampoco Nico Paz ni Kimmich

Por diferentes motivos, algunos quizá incomprensibles, Dani Ceballos carece de oportunidades en el primer equipo, cosa que no parece que vaya a mejorar en los próximos meses y que podría dar con sus huesos fuera del club. Pero tampoco cumplen con la demarcación ni Joshua Kimmich ni Nico Paz, del que se viene hablando. Uno, el argentino, es más un mediapunta, mientras que el alemán posee una edad que hace dudar al club.

Zubimendi, por el contrario, tienen todo lo que el Madrid necesita y lo que no tienen los otros tres. Es, en suma, una perfecta elección.