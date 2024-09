El increíble gesto que tuvo Vinicius Junior con Mbappé en el triunfo del Real Madrid ante el Betis

Real Madrid volvió al triunfo tras derrotar este domingo al Real Betis por 2-0 en el Santiago Bernabéu. El gran protagonista de la noche fue sin dudas Kylian Mbappé, que fue el autor de los goles que le permitieron al equipo de Carlo Ancelotti obtener su segunda victoria en La Liga.

Con estos tantos, el francés rompió la racha negativa de tres encuentros sin poder anotar en el certamen doméstico.

Cuando parecía que el encuentro se complicaba, un taco precioso de Federico Valverde habilitó a Mbappé que no tuvo problemas para vencer la resistencia del portero Rui Silva.

Unos minutos más tarde, el árbitro Javier Alberola Rojas vio falta a Vinicius Junior dentro del área y no dudó en marcar penal. Para sorpresa de la afición Merengue, el brasileño se lo cedió al francés, quien la envió al fondo de la red.

Con este gesto, el crack de la Casa Blanca le puso fin a las especulaciones sobre una mala relación con el exdelantero del PSG. Los rumores surgieron el pasado jueves, cuando Vini le negó un penalti a Mbappé en el empate 1-1 contra Las Palmas.

Feliz por la victoria del equipo y su gran actuación, el futbolista de la Selección de Francia habló en conferencia de prensa y dijo: “Un gran momento, esperaba marcar en este estadio, mítico, el mejor del mundo. Pero lo importante era la victoria, después de Las Palmas era importante ganar, era un partido difícil pero somos el Real Madrid".

Vinicius decided to let Mbappé take the penalty… and Kylian makes it two. ⚪️✨ pic.twitter.com/FKPfguD7io