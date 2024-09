Ni Alphonso Davies ni Yoro: el mayor fracaso del mercado del Real Madrid es de Brasil y costó 30M

Pese a que en este mercado de invierno el gran objetivo del Real Madrid no era otro que el de cerrar por completo la llegada de Kylian Mbappé, la realidad es que, más allá de la incorporación del galo y la de Endrick, ambas ya cerradas desde hacía meses, en Chamartín no han hecho nada más en una ventana de traspasos donde, más allá de incorporar talento, también era importante que salieran jugadores como Reinier, el cual acabó saliendo cedido al Granada.

En ese sentido, no solamente Florentino Pérez fue incapaz de fichar a Alphonso Davies y Leny Yoro para acabar de confeccionar esta nueva edición del Real Madrid de los galácticos, sino que tampoco pudo acabar de limpiar del todo la plantilla de Carlo Ancelotti, donde ahora puede haber un importante foco de conflictos por un Reinier que no cuenta para nada y que ahora buscará renacer con una cesión al Granada que, tras otros tres intentos en Girona, Borussia Dortmund y Frosinone Calcio, se presenta como la última oportunidad del brasileño en Europa.

El objetivo ya no es ni salvar los muebles

Con el paso de los años, la esperanza de Florentino Pérez de recuperar, al menos, una parte de los 30 millones de euros que invirtió en 2020 para fichar al joven talento brasileño, el cual, a sus 22 años siguen sin haber sido capaz de asentarse en ninguno de los equipos en los que ha probado suerte como cedido del Real Madrid. Hecho que ha llevado a los de Chamartín a ya ni plantearse la opción de salvar los muebles, sino de ir haciendo que pasar los años de contrato de Reinier hasta que sea el mismo tiempo el que se lleve al de Brasilia.

Mercado cerrado y pocas noticias en Conca Espina

Con el mercado ya absolutamente cerrado, la conclusión es que los blancos han hecho lo mínimo para que no se considere un mercado fallido, pues, con la llegada de Mbappé no se puede dar por malo nada. Sin embargo, sin Davies ni Yoro y con Reinier cedido a segunda división y con ninguna esperanza de que recupere el vuelo, las noticias no son especialmente alegres en el seno del Real Madrid.