El mayor error de Deschamps es tan bueno que se carga al fichaje de los 100M: no a United y City

La lucha en este mercado de fichajes en el frente de LaLiga EA Sports se ha resuelto en favor del Real Madrid, como parecía que sucedería una vez Kylian Mbappé certificó que se iba del Paris Saint-Germain, ahora bien, en la Premier League toma diferentes vertientes pero una de las más poderosas la está ganado el Chelsea, que además de vender a Ian Maatsen, como os contamos en Don Balón, pretende llevarse por 70M al extremo que gusta desde Mánchester a Londres pasando por Liverpool o París.

La respuesta

Foot Mercato ha sacado a la luz que el deseo de hacerse con Michael Olise por parte de Enzo Maresca transciende el interés, pasando a ser casi una condición del nuevo proyecto ¿Y por qué decimos esto? Básicamente porque el nuevo entrenador del equipo de Stamford Bridge ha pedido que el club se rasque, y bien, el bolsillo para firmar al jugador del Crystal Palace aunque para ello tengan que sacrificar al Beckham ucraniano de los 100M.

Pero vayamos por partes. Una condición no anula del todo la siguiente, pero se da por supuesto que el Chelsea, con necesidad de armonizar su fair play financiero, necesitaría para firmar a Olise vender al jugador que jugaría en otro puesto de banda: Mijailo Mudryk. El internacional Zbirna, ahora disputado la Eurocopa, no ha terminado de cuajar y Maresca cree que Olise triunfará donde el ex del Shajtar Donetsk no lo ha hecho. Dicho esto, hay que decir que precisamente el otro jugador que está señalado y también costó tres dígitos es Enzo Fernández, cuya salida ayudaría mucho en el equilibrio salarial.

Por las bravas, tumbando las aspiraciones de Old Trafford

Se sabía de antemano que al menos blues y Manchester United querían al jugador francés, sin embargo, el Chelsea irá por las bravas a por él, como advierte el citado mass media, que asegura que pagarán los 70 millones de euros que pesan sobre la libertad del jugador anglofrancés de 22 años, el cual esta campaña ha hecho en solo 19 partidos, 10 goles, repartiendo además nada menos que 6 asistencias. Deschamps no lo convocó con Francia y se espera que esté en los Juegos Olímpicos.