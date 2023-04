Fue el verdugo del Real Madrid en liga y calló al Bernabéu: Florentino tiene un refuerzo inesperado

Cuando un jugador deja enmudecido a todo el Santiago Bernabéu es porque tiene algo especial. Samu Chuwueze es de esos pocos jugadores que tiene la capacidad de protagonizar una noche para el recuerdo en el feudo blanco. El nigeriano no dejó indiferente a nadie con un doblete que jamás olvidará y que según cuenta Radio Marca, le sirvió para que Florentino Pérez se enamorara de él.

Un gol en el que dejó a Nacho totalmente sentado y sin saber por dónde se había ido su rival y un segundo golazo mediante un disparo con la zurda al más puro estilo Leo Messi fueron las dos obras de arte que dejó la estrella del Villarreal en el Santiago Bernabéu para sentenciar la liga en favor del Barça. Según el citado medio, en la cabeza de Florentino está el sueño de ver a dos auténticos puñales como Vinicius y Chukwueze compartiendo equipo, el brasileño por la izquierda y el nigeriano por la derecha, un sueño blanco y la mayor pesadilla para las defensar rivales.

Fichar a Samu no será una tarea nada sencilla, el conjunto groguet no quiere desprenderse de uno de los puntales de su proyecto, es por ello por lo que cuenta con una cláusula de 100 millones de euros. Sin embargo, su contrato termina en 2024, por lo que se pueden ver obligados a aceptar una buena oferta en este mercado de verano en caso de no poder renovar a su jugador.

Un 2023 para enmarcar

Chukwueze no solo ha brillado en el Santiago Bernabéu, lo del nigeriano no es nada nuevo, ya que en la presente temporada se ha asentado como uno de los mejores jugadores de la liga española, donde ya suma 6 goles y 5 asistencias. El joven de 23 años ha alcanzado en esta recta final de temporada, el punto óptimo de madurez futbolística y se ha comenzado a quitar esa etiqueta de jugador fallón y con dificultades para la toma de decisiones, lo cual le ha permitido ser un intocable para Quique Setién.

Así pues, el Real Madrid tiene un nuevo sueño para su parcela ofensiva, donde se imaginan un ataque lleno de talento donde se junten Vinicius y Chukwueze, dos jugadores capaces de causar estragos en las defensas rivales y hacer muy feliz a su delantero centro gracias a sus asitencias.