Fuga exprés y ruinosa de La Masia: Laporta y el Barça hacen otra venta, se lo dan a un rival directo

El Barcelona ya tiene un problema menos, tanto en lo económico (menor) como en lo estructural, sin embargo el desenlace no es del todo provechoso para el club catalán porque no obtiene ni un euro por la venta de un futbolista de la casa y encima se lo da a un rival directo. Con ello, eso sí, Xavi y el presidente se quitan un peso de encima sobre un talento de La Masia que no contaba esta temporada, aunque estando como estamos aún en pleno mes de julio hay quien cree que se podría haber sacado algo más de reedito de este traspaso.

Sin hueco

Álex Collado por fin deja el Barcelona tras temporadas de enormes contratiempos para el jugador en su relación con el Barça y termina fichando a coste cero por uno de los gallitos de LaLiga EA Sports, un Betis que se hace con sus servicios con la carta de libertad. El canterano cede en lo relativo a su sueldo, cuyo contrato iba hasta 2024 y a cambio obtiene el salvoconducto para irse a coste cero al equipo andaluz en este mercado de frichajes.

El acuerdo está cerrado y el futbolista, de gran talento y 24 años, culmina así su relación con un conjunto blaugrana que nunca le dio una oportunidad, encadenando cesiones a Granada y Elche, donde brilló. Con todo, el Barça sí se ha guardado un elemento provechoso del traspaso low cost, y es que se asegura una opción del 30 por ciento de los derechos en un traspaso futuro del jugador de Sabadell.

Talento para la medular

El espacio en el que obra el canterano culé va desde medular al último cuarto de campo, donde se perfila como un útil elemento para trazar enlaces entre la línea de creación y construcción y la vertiente ofensiva. Allí, en el Benito Villamarín, coincidirá en espacio con jugadores como Sergio Canales o una de las estrellas del pasado europeo Sub-21 de Georgia y Rumania, Rodri Sánchez. Collado firma por cuatro temporadas y a buen seguro que el Barça lo tendrá enfrente esta campaña; ya veremos si se arrepiente de esta operación.