Gallagher se despide de Chelsea y es presentado como un 'rockstar' ante la afición del Aleti

Conor Gallagher fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Después de tantas idas y vueltas, las directivas del Chelsea y el Colchonero llegaron a un acuerdo para que el inglés deje Londres y se calce la rojiblanca.

Es importante recordar que Gallagher había estado en la capital de España para cerrar su fichaje pero por la frustrada venta de Samu Omorodion a los Blues truncó la cuestión.

En lo que parecía que iba a ser la novela del mercado de pases, apareció el nombre de Joao Félix, que fue la llave para destrabar esta negociación y posibilitó que Diego “Cholo” Simeone sume a sus filas al mediocampista. El portugués, en tanto, fue vendido en 50 millones de euros al Chelsea.

Luego de someterse a los estudios médicos, el jugador de la Selección de Inglaterra formó parte de los entrenamientos y a la noche fue una de las grandes atracciones en el Cívitas Metropolitano, en el evento “Noche de Bienvenida”. Una fiesta en la que el club presenta a sus nuevos fichajes ante los hinchas para esta temporada.

La presentación de Gallagher fue una verdadera locura ya que salió luciendo la dorsal 4 en su espalda y acompañado por dos motocicletas Harley Davidson y fuegos artificiales. Además de los aplausos que recibió por parte de la afición.

Despedida del Chelsea

En medio de tanto revuelo por su llegada al Aleti, Gallagher se tomó unos minutos para despedirse de los fanáticos de los Blues.

"A todo el mundo en el Chelsea, gracias por hacer mis sueños realidad. Ha sido un absoluto honor cada vez que me he puesto esta camiseta y ha sido un sueño hecho realidad ser el capitán. He disfrutado de cada momento y estos recuerdos se quedarán para siempre", expresó a través de sus redes sociales.

Por su parte, el club difundió un emotivo video con distintos momentos de la vida de Gallagher vistiendo la camiseta del Chelsea.