Gallagher y Chelsea, quiebre total; 42M y 5 temporadas: el trato con su nuevo club ya está hecho

La situación entre Conor Gallagher y el Chelsea llegó a un punto sin retorno por el futuro del mediocampista inglés. La relación con el cuadro londinense parece haber culminado, aunque los ‘Blues’ lucharon hasta el final para no dejar salir a uno de sus más grandes proyectos, tomando en cuenta que salió de la academia y su crecimiento ha sido notorio a través de los años, incluso hasta llegar a ser protagonista y vestir la camiseta de Inglaterra.

El volante polivalente de 24 años ha sido seguido de cerca por el Atlético Madrid que entrena Diego Simeone. Hasta la fecha, el cuadro colchonero se convirtió en el club más interesado y que más resonó para adquirir los servicios del británico. Hasta hubo propuesta de por medio, incluso un ultimátum por parte de los ‘Rojiblancos’ para que Chelsea y Gallagher se pongan de acuerdo. El mercado de fichajes sigue caliente y todo llegó a buen puerto para los intereses del futbolista.

Todo listo para ser colchonero

Fabrizio Romano sigue de cerca el caso Gallagher y resaltó que arregló todo para ser nuevo jugador del Atlético Madrid. El italiano indicó que ''después de la noticia exclusiva a estas horas de la noche sobre la luz verde del Atleti, todo resultó bien para cambiarse de club’’. El mencionado peridista dio a conocer la cantidad que el club madrileño depositó y los años de contrato que vincularán a Gallagher con la institución colchonera. ''Contrato de cinco años para Gallagher, 42 millones de euros en conceptos de remuneración al Chelsea por el centrocampista inglés'', dijo. Asimismo, confirmó que pasará las pruebas médicas este miércoles.

🚨🔴⚪️ Conor Gallagher to Atlético Madrid, here we go!



After late night exclusive news on his green light to Atléti, there’s ok for his move from clubs.



Five year contract for Gallagher, €42m as fee to Chelsea for the English midfielder.



Medical booked WEDNESDAY. 🇪🇸🛫 pic.twitter.com/R2JqkMfFcL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024

La venta ya estaba encaminada

Chelsea estuvo escatimando todos los esfuerzos para que su perla no se vaya a otro equipo, pero la decisión de relevar al ex Crystal Palace y West Bromwich del primer equipo no hizo más que acercarlo a Madrid. Ahora, con Atlético Madrid a solo horas de presentar oficialmente al inglés, se cierra un capítulo con el Chelsea que no pudo hacer nada más que negociar su traspaso.

🚨🔴⚪️ EXCL: Atlético Madrid and Chelsea are prepared to seal Conor Gallagher and then Samu Omorodion deals now…



…while they wait for Julián Álvarez to agree on personal terms with Atlético Madrid.



First one in the domino will be Conor Gallagher, wanted by Simeone. pic.twitter.com/Lb8itqPX1u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024

Los pretendientes que se quedaron

Conor Gallagher ha acumulado un total de 6.601 minutos con camiseta del Chelsea y, a parte de disputar la Premier League, también aportó en Europa y Champions League. En 95 encuentros marcó 10 veces y asistió la misma cantidad. Números que llamaron la atención al Atlético Madrid, pero también a otros clubes de la misma liga de Inglaterra como el Aston Villa y el Tottenham, pero sin una propuesta clara.