Simeone cerró a Sorloth y Le Normand, Gallagher vuela hoy y pánico en 'can Barça': 2 fichajes más

Las dificultades económicas del Barça son importantes, de lo contrario se habrían movido en las áreas donde ya Xavi y ahora Hansi Flick han detectado flaquezas, pero el problema para los culés, más allá de las suyas propias, viene dado por los refuerzos de sus rivales y no nos referimos tanto a los que van a encontrarse los blaugranas en la Liga de Campeones, sino a los locales, es decir al Real Madrid y a un Atlético de Madrid cada vez más reforzados.

Por lo visto de cada uno de los jugadores que el Atleti está cerrando en este mercado de fichajes, el Cholo Simeone está recibiendo un fuerte y competente refuerzo en su plantilla que va a dar un salto de calidad a la plantilla rojiblanca. Robin Le Normand será ese apuntalamiento que necesitaba la zaga, mientras que Alexander Sørloth, delantero con experiencia y con notada suficiencia en LaLiga, le va a dar más envergadura y gol. Y ahí no acaba la cosa.

Aseguran que Conor Gallagher viaja hoy a Madrid para cerrar el acuerdo con el club rojiblanco (se habla de unos 40M), es decir, más madera en la zona de creación, por lo que, en la entidad colchonera, tras una pasada campaña con demasiadas incertidumbres, ya han conseguido atajar en el mercado las principales carencias del equipo, lo que les sitúa en la senda de poder competir al Real Madrid con suficiencia. Y encima, hay dos eslabones más.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Conor Gallagher has verbally agreed terms and said YES to join Atlético Madrid!



‘Here we go’ to follow today after formal steps, five year deal 🧨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



La Liga’s record fee this summer, €40m to Chelsea — brokered by Ali Barat from Epic Sports and Paul Nicholls. pic.twitter.com/7rOQgmY2jh