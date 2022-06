Gavi, Dembelé y la desbandada en Barcelona: Laporta no se corta

El Barcelona continúa con la planificación de su plantilla de cara a la temporada que viene. En este sentido, su presidente, Joan Laporta, atendió a los medios ante las preguntas por el futuro de jugadores importantes en el equipo. Todo en relación al temor a una posible desbandada si finalmente no se les convence del proyecto. Pero desde el mandatario azulgrana el mensaje no llega a ser del todo alarmante, puesto que asegura se trabaja desde las oficinas a destajo para que todo llegue a buen puerto.



Sobre la joven joya de la cantera, Gavi, el club espera poder sellar cuanto antes un nuevo contrato con el centrocampista. Así se deduce de las declaraciones de Joan Laporta recogidas por el medio online fichajes.com: “Somos optimistas porque queremos que Gavi se quede en el Barcelona. Estamos muy emocionados de que se quede, es de nuestra academia. El jugador y su agente, al que conocemos, también quieren quedarse en el Barcelona. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo”, afirmó.



Menos optimista se mostró el presidente con el caso de Ousmane Dembelé, cuyo contrato expira en unas semanas y se corre el riesgo de que se marche gratis. “Dembélé tiene una oferta para quedarse, pero no tenemos noticias de que la haya aceptado. No hemos tenido una respuesta de él”, agregó. Una situación incómoda puesto que se habla del interés de importantes clubes en hacerse con los servicios del francés, como pueden ser el PSG de Al-Khelaifi o el Chelsea de su ex entrenador en el Dortmund, Thomas Tuchel.



Por último, Laporta se manifestó sobre la votación de las medidas que podrían inyectar al club un total de 700 millones de euros. “Estamos trabajando para cambiar las finanzas de Barcelona. Si el próximo jueves los miembros aprueban (nuestras propuestas), tendremos buenas noticias y sanearemos nuestras finanzas antes de lo esperado. Entre otras cosas, podremos reforzar los equipos profesionales y recuperar cierta normalidad. El club estaba en estado crítico”, terminó. Palabras con las que el presidente espera llamar a la calma dentro de un estado de ansiedad por ver al Barcelona de nuevo entre los más grandes de Europa.