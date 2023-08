Giro al futuro de Ansu Fati que desvela la bomba de João Félix: Xavi entra en cólera, ¡vaya jugada!

Xavi Hernández advirtió a Ansu Fati que su continuidad como titular en el Barça era compleja, ahora bien, se lo dijo mucho antes de la salida de Ousmane Dembélé rumbo al Paris Saint-Germain. Es verdad que el míster quiere un lateral, que pueda hacer de carrilero y extremo, y un mediocampista ofensivo y que solo tras hacerse con ambos recursos aceptaría la propuesta de João Félix, que se está sopesando, pero la llegada de Deco al Barça puede cambiarlo todo para el canterano y el entrenador.

De un lado se ha dicho que el jugador ha aceptado marcharse en lo que resta de mercado de fichajes, sin embargo el mismo Deco, que sustituirá a Mateu Alemany al frente de la parcela deportiva en el club catalán, comentó que no tiene constancia de tal cosa. Es más, Ansu Fati le ha dicho a su entorno y al del Barça, incluido Xavi, que quiere quedarse y ganarse el puesto, lo que choca con los mismos planes del club, cuya venta supondría acercar a João Félix, que es lo que, según ciertas fuentes, se estaría llevando en secreto.

El lío en este asunto viene dado porque el mismo Xavi Hernández no está convencido con el jugador del Atlético de Madrid, que sin embargo entusiasma a la nueva parcela técnica y al presidente, Joan Laporta. Sobre ello, el Barça podría estar forzando para que la joya de la cantera se eche a un lado, deje dinero en caja y eso sirva para atraer al menino de ouro, lo que, en suma, molesta a Xavi, el cual, más allá de la continuidad o no del canterano, sigue pendiente de sus dos refuerzos solicitados, no del internacional portugués en las filas colchoneras.

Por tanto, hay quien en el entorno cercano al Barça cree que el estallido de ese supuesto deseo de Ansu Fati por abandonar el Barça viene dado por el anhelo de que se vaya y facilite la llegada al Barcelona del jugador luso del Atlético de Madrid. De ser así, Xavi no podría estar más en desacuerdo: João no es una necesidad apremiante, como tampoco lo es la salida de Ansu Fati, y sí el fichaje de un lateral derecho y un centrocampista. Con este caldo de cultivo, las preguntas se suceden ¿Se quiere ir el jugador? ¿Puede facilitar el fichaje de João Félix? ¿Llegarán los dos refuerzos pedidos por Xavi o este asunto desviará los focos?