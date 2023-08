Pique entre Laporta y Alemany con Xavi que daña a Lo Celso y Cancelo: vale 100 kilos y está a tiro

Que el mercado de fichajes no ha acabado para el FC Barcelona es una obviedad. Sin ir más lejos, el Barça tiene muy encaminada la llegada de João Cancelo a la ciudad condal y trabaja en la incorporación de un centrocampista de corte ofensivo, al parecer por petición del mismo Xavi Hernández. Y aún con todo, la posibilidad de hacerse con João Félix (que le costó al Atleti 126M) también es posible, bajo ciertas premisas, y eso hace que se enfrenten lo que pide el míster en esta ventana de transferencias con lo que quieren Laporta y Mateu Alemany.

Al menos esto se afirma desde fuentes cercanas al club catalán, donde se ven los líos en el Atlético de Madrid con el menino de ouro como una oportunidad fantástica de hacerse con una súper estrella de futuro a un coste relativamente accesible. Xavi no opina lo mismo. Lo cierto es que el futbolista portugués se halla semiapartado del club colchonero, alejado de la competición y solo pendiente de una salida que se le complica.

Por suerte para el jugador portugués -el cual, salvo el esbozo de su gran calidad, ha demostrado más bien poco- tiene un agente muy influyente, un Jorge Mendes que trabaja para darle el mejor destino posible, y aunque Xavi por ahora no piensa en el luso, Laporta y Alemany opinan de diferente forma. El agente portugués los tiene convencidos. Dicho lo cual, ¿qué posibilidades tiene João de firmar por el Barça?

Las hay, aunque el Atleti no lo va a poner fácil. Tampoco Xavi. Por un lado, ya hemos señalado que Xavi quiere otros jugadores y solo detrás de ellos, ir a por João Félix, por lo que la posibilidad de acoplar al luso desde esta temporada en el equipo si bien es real en can Barça se antoja compleja. Lo primero de todo sería negociar el precio y una posible cesión con diferentes opciones de compra, ya que el Atleti, ante todo, quiere vender. El Barça pide menos dinero que los 100M que exige el Atleti ya que el jugador se ha devaluado enormemente, pero eso será difícil. Y además Cancelo se acerca desde la Premier League, por lo que el margen económico mengua. En definitiva, João exige privaciones y Xavi no está por la labor de llevarlas a efecto, así qué, ¿quién se saldrá con la suya?