Giro final de 180º con Eden Hazard: Ancelotti y Florentino, coinciden

Carlo Ancelotti ha conseguido encontrar su once de garantías para colocar al Real Madrid en lo más alto de LaLiga hasta el momento, desplegando un gran juego y con una gran superioridad respecto a sus grandes rivales directos. Todos los focos apuntan ahora a un Eden Hazard que continúa contando con un rol secundario en los planes del técnico italiano, dado que su rendimiento desde que llegó a Chamartín ha dejado mucho que desear. Su versión del Chelsea ha quedado casi olvidada tras varias temporadas lejos de su mejor nivel, y planteándose ahora su salida de la Casa Blanca dadas las circunstancias actuales y los pocos minutos de los que está disponiendo en la rotación de Carletto, siendo superado ya por Rodrygo Goes, Marco Asensio y Lucas Vázquez.

Las dos próximas citas del calendario blanco pueden traer consigo una nueva oportunidad para Eden Hazard de reivindicarse, con el partido del martes ante el Inter de Milan y el del fin de semana ante el Atlético de Madrid siendo capitales para continuar con el gran momento de los blancos que encadenan ocho victorias consecutivas. El propio Ancelotti ha defendido que el atacante belga deberá estar preparado para cuando llegue su oportunidad esta temporada, una situación que Hazard no había vivido nunca en su carrera, y comenzando a pensar en la posibilidad de hacer las maletas durante el mercado invernal.

Con la Copa del Mundo de Catar 2022 en el horizonte, el gran objetivo del atacante belga pasa por recuperar su mejor versión para estar en la lista de Roberto Martínez; siendo su salida la solución más factible. El Real Madrid no pondría demasiadas trabas a su traspaso siempre y cuando llegue a las oficinas del Santiago Bernabéu una propuesta económica que cumpla con sus expectativas; con Florentino Pérez dando por primera vez luz verde al traspaso de su último galáctico, que no ha conseguido triunfar en Chamartín y que contaría con varias propuestas con vistas a la segunda mitad de la temporada desde la Premier League con el West Ham monitorizando la situación del atacante belga.

Desde el entorno del belga, han dejado entrever que Eden Hazard se planteará seriamente su salida si no cuenta con una oportunidad ni ante el Inter de Milan ni contra el Atlético de Madrid esta semana; condicionando su adiós a contar con la titularidad. Un ultimátum que no parece concordar demasiado con las pocas rotaciones que viene haciendo Carlo Ancelotti en su once durante las últimas semanas, a pesar de que el italiano ha dejado siempre claro en rueda de prensa que cuenta con Hazard para la temporada a pesar de las pocas oportunidades que le ha brindado durante los últimos encuentros.