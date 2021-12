Bin Salmán agua la fiesta de Simeone: insiste en robárselo en enero

Bin Salmán ha comenzado a poner en marcha su estrategia de refuerzos estrella para el proyecto del Newcastle United con vistas al mercado invernal, tocando de cerca al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid con uno de sus primeros caprichos. El conjunto inglés quiere a Kieran Trippier en enero para reforzar su defensa, aunque desde el Metropolitano no quieren dejar marchar a uno de los pilares del Cholo, que además no cuenta con un recambio de garantías. El propio lateral ha confesado en varias ocasiones sus deseos de regresar a la Premier League en el futuro, siendo una gran oportunidad para hacerlo de la mano de un proyecto millonario que desea asentarse entre los más grandes de Europa durante las próximas temporadas a base de talonario.

Según adelanta The Sun en Inglaterra, el Atlético contaría ya con una oferta firme de 30 millones de euros por Kieran Trippier por parte del Newcastle, con Eddie Howe siendo uno de sus grandes valedores para que se cierre el traspaso. Desde el conjunto rojiblanco no verían con malos ojos la operación teniendo en cuenta la elevada ficha del defensor británico y sus últimos problemas con las lesiones; por lo que podrían terminar aceptando su salida y visitando el mercado invernal para hacerse con otro lateral diestro. En estos momentos, el Cholo Simeone es el último gran escollo para la operación, dado que se mantiene firme en su pensamiento de no dejar salir a Trippier.

En estos momentos el lateral inglés se encuentra lesionado y es una de las grandes dudas del Cholo para el próximo fin de semana en el derbi ante el Real Madrid, aunque el Newcastle comienza a apretar con una gran propuesta económica para Kieran Trippier que le llevaría a abandonar el Metropolitano durante el próximo mes de enero. La veteranía del lateral británico es una de las razones por las que el Newcastle apostaría por su llegada como uno de los grandes líderes de su nuevo proyecto, aunque todavía el Atlético no ha respondido a su propuesta.

Bin Salmán está dispuesto a confeccionar un gran equipo a base de una constante inyección monetaria, siguiendo los pasos de otros clubs como el Paris Saint-Germain o el Manchester City. Los primeros pasos del Newcastle United llegarán durante el mercado invernal con varios nombres de primer nivel en la agenda de las urracas, y con Kieran Trippier como el primer gran deseo de Eddie Howe con el que dar el pistoletazo de salida a un proyecto cuanto menos emocionante en St James’ Park.