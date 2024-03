Griezmann y Simeone ya conocen el as oculto de Xavi: en el Metropolitano, el culé tendrá su venganza

Se presenta una jornada de especial relevancia para el desenlace de esta liga. La visita del Barça al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano es la oportunidad para que uno de los dos equipos dé el paso definitivo para asegurarse una clasificación para la Liga de Campeones que está más cara que nunca. Sin embargo, este partido contará con un aliciente que puede decantar el duelo en favor de los culés, los cuales esperan contar con un Joao Félix más ‘enchufado’ de lo habitual.

El delantero portugués no salió de la mejor manera del conjunto colchonero, donde cuentan los días para deshacerse de una vez por todas del que podría considerarse como el peor fichaje de su historia. De modo que a Joao le espera un recibimiento de lo más caliente en el Metropolitano. Algo que el mismo jugador ya tiene más que asumido, hecho que confirmó en rueda de prensa: “Va a ser un ambiente muy complicado para el equipo. Contra mí será un poco peor… Me motiva más, me gustan estos partidos importantes y picantes”.

Pitos asumidos y sed de venganza

Si bien es cierto que a nadie le gusta un recibimiento hostil, con el caso de Joao Félix puede ser sensiblemente diferente, el Menino de Ouro ya demostró que, lejos de achicarse contra su antiguo equipo, es capaz de sacar a relucir su mejor versión. Tan es así que el luso jugó su mejor partido vestido de blaugrana, en la primera vuelta, donde marcó el único gol del partido con una auténtica obra de arte y, además, haciendo caso omiso a las hostilidades de sus compañeros, desde Griezmann, hasta Oblak.

Con todas las cartas sobre la mesa, Xavi ya tiene decidido que Joao Félix será su as en la manga para este duelo ante el Atleti, donde deberá superar a un Simeone y a un Antoine Griezmann en pleno estado de gracia tras eliminar, contra todo pronóstico, al Inter de Milán en la Champions.

Y es que, en un choque que se presenta tan complicado como igualado, el hecho de contar con un Joao Félix extremadamente motivado, y con ganas de demostrar que Simeone se equivocó, puede suponer un elemento diferencial capaz de dar tres puntos de oro a los culés.

Así pues, el Metropolitano será toda una olla a presión para Joao Félix, que se presenta como el gran protagonista de este partido y como el as oculto de Xavi para llevarse tres puntos fundamentales para el desenlace de esta temporada.